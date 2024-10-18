Меню
На главную
Меню
Сеты
NEW
сет Мистер Блэк
685 г
24 шт. Состав: Черная жемчужина, Санрайз, Блэк фиш
1 899 ₽
NEW
Сет Ролл - Мания
984 г
32 шт. Состав: Лава лайт (в состав соуса Лава входит креветка), Изи хот, Индиго темпура, Барбекю
1 299 ₽
NEW
Миллионер
490 г
16 шт. Состав: Филадельфия лайт 0.5 порц, Лава лайт 0.5 порц (в состав соуса Лава входит креветка), Запеченный с мидиями
499 ₽
NEW
Сет Полный Дзен
668 г
24 шт. Состав: Филадельфия фитнес, Цезарь криспи, Запеченный лосось гриль
1 249 ₽
NEW
Сет Чилим все
937 г
32 шт. Состав: Лава лайт (в состав соуса Лава входит креветка), Изи хот, Филадельфия лайт, Киото
1 449 ₽
NEW
Сет Олигарх
757 г
24 шт. Состав: Дуэт, Изи хот, Запеченный с дымком
999 ₽
NEW
Сет Мегаполис
1627 г
56 шт. Состав: Цезарь криспи, Запеченный Манго лайт, Запеченный Кани кранч, Дон Бекон, Чикен с соусом Гриль, Чеддер криспи, Лава лайт
1 699 ₽
NEW
Сет Кристал Лосось
712 г
24 шт. Состав: Горячий с лососем, Запеченный лосось манго, Бонито
1 499 ₽
NEW
Сет Цвета Лета
762 г
24 шт. Состав: Запеченный с дымком, Запеченный с мидиями, Барбекю
1 099 ₽
NEW
Сет Без переплат№1
685 г
24 шт. Состав: Сакура, Запеченный Данто, Калифорния крабс
799 ₽
NEW
Сет Фиш - Движ
730 г
24 шт. Состав: Запеченный Манго лайт, Малибу, Лосось фреш
1 399 ₽
Хит
Сет Вместо тюльпанов
1487 г
48 шт. Состав: Запеченная калифорния крабс, Чеддер криспи, Дуэт, Запеченный Чипо, Горячий Эби кранч, Цезарь криспи
1 899 ₽
Собери свой сет
от 2 299 ₽
NEW
Сет Без переплат №2
760 г
24 шт. Состав: Цезарь криспи, Чикен чиз темпура, Запеченный с мидиями
899 ₽
Хит
Сет Филамания
1175 г
40 шт. Состав: Филадельфия лайт, Калифорния с лососем, Лава крабс (в состав соуса Лава входит креветка), Горячий с лососем, Запеченый с лососем
1 999 ₽
Хит
Сет Фишка
923 г
32 шт. Состав: Филадельфия лайт, Запеченный с окунем темпура, Криспи с курицей, Горячий с лососем
1 559 ₽
NEW
Сет Дуэт вкуса
490 г
16 шт. Состав: Филадельфия в кунжуте, Запеченный с лососем
999 ₽
NEW
Сет Без переплат №3
728 г
24 шт Состав: Криспи с курицей, Запеченный манго лайт, Запеченный Чипо
999 ₽
Собери свой сет
1 599 ₽
Хит
Сет Реалити
1201 г
40 шт. Состав: Криспи с курицей, Фитнес, Запеченная калифорния крабс, Запеченный Чипо, Катана
1 499 ₽
NEW
Сет Без переплат №4
971 г
32 шт. Состав: Лава лайт (в состав соуса Лава входит креветка), Запеченный с мидиями, Катана, Сакура
1 049 ₽
Хит
Сет Корпорация голода
1431 г
48 шт. Состав: Горячий с лососем, Горячий с крабом, Филадельфия лайт, Криспи с курицей, Запеченный Чипо, Запеченный с окунем темпура
2 099 ₽
Хит
Сет Вечный Беспредел
1591 г
56 шт. Состав: Криспи с курицей, Чеддер криспи, Бекон кранч, Калифорния крабс, Лава лайт (в состав соуса Лава входит креветка), Запеченный кани кранч, Запеченный Чипо крабс
1 799 ₽
NEW
Сет Движ
656 г
24 шт. Состав: Криспи с курицей, Лосось гриль, Дзен
999 ₽
NEW
Сет Легендарный
1248 г
40 шт. Состав: Филадельфия Лайт (в состав соуса Лава входит креветка), Катана, Цезарь темпура, Лава лайт, Запеченная калифорния крабс
1 749 ₽
Мини сет 1
470 г
16 шт. Состав: Филадельфия Лайт, Запеченный с курицей
799 ₽
NEW
Хит
Сет Без границ
1361 г
48 шт. Состав: Фитнес, Катана, Цезарь криспи, Мистер крабс, Лава лайт (в состав соуса Лава входит креветка), Запеченный Данто
1 599 ₽
Хит
Сет Рокфеллер
1168 г
40 шт. Состав: Филадельфия лайт, Запеченный манго лайт, Запеченный Чипо, Криспи с курицей, Чеддер криспи
1 699 ₽
Мини сет 2
460 г
16 шт. Состав: Филадельфия Лайт, Горячий с крабом
749 ₽
Хит
Сет Студенческий
1337 г
48 шт. Состав: Горячий тори, Цезарь темпура, Капа маки, Три сыра, Тори фурай, Запеченный Кани кранч.
1 399 ₽
Мини сет 3
442 г
16 шт. Состав: Филадельфия Лайт, Канада Лайт
899 ₽
Хит
Нейросет
1770 г
56 шт. Состав: Филадельфия лайт, Горячий с крабом, Горячий с курицей, Запеченный Манго лайт, Чеддер криспи, Чикен чеддер, Кимпаб с курицей
2 299 ₽
Сет Африка
1585 г
64 шт. Состав: Филадельфия Лайт, Бекон, Тори Фурай, Невада, Запеченный с курицей, Запеченный Фристайл, Ролл с лососем, Ролл с огурцом
2 249 ₽
Сет Лайк
700 г
24 шт. Состав: Филадельфия Лайт, Горячий с лососем, Нежный
1 299 ₽
NEW
Большой корпоратив
3254 г
112 шт. Состав:Фитнес, Катана, Цезарь криспи, Мистер крабс, Лава лайт, Запеченный Данто,Филадельфия лайт, Запеченный с окунем темпура, Криспи с курицей, Горячий с лососем ДВЕ ПОРЦИИ, Запеченный Фристайл, Запеченный с курицей, Цезарь Хот
4 199 ₽
Сет Все и сразу
955 г
32 шт. Состав: Филадельфия Лайт, Цезарь Хот, Запеченный Вулкан, Запеченный Цыпа
1 599 ₽
Сет Домашний
970 г
32 шт. Состав: Запеченный Фристайл, Запеченный с курицей, Горячий с лососем, Цезарь Хот
1 399 ₽
Сет Эверест
730 г
24 шт. Состав: Филадельфия лайт, Лава крабс (в состав соуса Лава входит креветка), Цезарь темпура
1 049 ₽
Сет Семейный
970 г
32 шт. Состав: Запеченный Фристайл, Филадельфия Лайт, Горячий с лососем, Запеченный с курицей
1 599 ₽
Сет Сушиман
740 г
24 шт. Состав: Горячий с лососем, Горячий с крабом, Сансара
999 ₽
Сет Жара
792 г
24 шт. Состав: Запеченный Фристайл, Запеченный Монако, Сузуки
1 199 ₽
Сет Хайп
402 г
16 шт. Состав: Лосось криспи, Бонито
849 ₽
Сет Мало половин
970 г
32 шт. Состав: Запеченный Фристайл, Филадельфия Лайт, Горячий с лососем, Запеченный с курицей
1 599 ₽
Сет Своя компания
1004 г
40 шт. Состав: Филадельфия лайт, Бонито, Сузуки, Бекон, Ролл с лососем
1 799 ₽
Сет Трио
662 г
24 шт. Состав: Филадельфия Лайт, Канада Лайт, Калифорния Крабс
1 199 ₽
Сет Для тебя
862 г
32 шт. Состав: Капа маки, Запеченый цыпа, Лава крабс (в состав соуса Лава входит креветка), Криспи с курицей
999 ₽
Сет Романтика
1025 г
40 шт. Состав: Филадельфия, Филадельфия Лайт, Калифорния Крабс, Судоку, Ролл с огурцом
1 999 ₽
Сет Остров
1042 г
32 шт. Состав: Осака, Сузуки, Запеченный с курицей, Запеченный Фристайл
1 399 ₽
Сет Куба
985 г
32 шт. Состав: Горячий с лососем, Горячий с крабом, Горячий с курицей, Цезарь темпура
1 399 ₽
Сет Классический
734 г
24 шт. Состав: Филадельфия, Канада, Флорида
1 899 ₽
Сет Все включено
1430 г
48 шт. Состав: Филадельфия Лайт, Калифорния Крабс, Запеченный с курицей, Запеченный Фристайл, Горячий с крабом, Горячий с лососем
1 999 ₽
Сет Тропический
975 г
32 шт. Состав: Филадельфия Лайт, Горячий с курицей, Запеченный Фристайл, Запеченный Цыпа
1 399 ₽
