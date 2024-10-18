Суши под угрозой: рыбы станет меньше, цены вырастут, рестораны закроются?

На фото: Максим Шмидт, владелец «Фишка Суши Ярославль»

Суши стали частью нашей жизни, но мало кто знает, что индустрия под угрозой. Ресурсы океанов истощаются, а качество рыбы падает. Это уже не слухи — это реальность, с которой мы сталкиваемся каждый день.

Мировая проблема: рыбы станет меньше

Океан на грани. Около 30% рыбных запасов мира под угрозой исчезновения. Лосось, тунец, креветки — те самые ингредиенты наших роллов — уже становятся дефицитом. Это значит рост цен и массовое закрытие ресторанов, которые не выдержат кризиса.

Поддельная рыба — опасность на столе

Каждый третий кусок рыбы — фальшивка. Вместо лосося — окрашенная теляпия, вместо тунца — скумбрия. Это не только удар по вкусу, но и риск для здоровья: химикаты, антибиотики, токсичные вещества.

Мы готовы к вызовам

В ресторане «Фишка Суши» мы заранее подготовились:

Экологичное сырье. Рыба только от проверенных поставщиков с сертификатами.

Контроль качества. Мы знаем всё о происхождении каждого ингредиента.

Запасной план. Локальное производство и устойчивый подход.

О наших подходах и философии мы говорим открыто — все детали есть на сайте ресторана «Фишка Суши»: fishka-sushi.ru . Это часть нашей ответственности перед клиентами и рынком.

Как выбирать суши?

Смотрите на рыбу. Лосось должен быть ярким и свежим. Доверяйте проверенным ресторанам. Открытая информация о продуктах — признак качества. Не экономьте на здоровье. Дешёвая доставка не стоит риска.

Суши меняются. Но в «Фишка Суши» мы уверены: правильный подход спасёт и бизнес, и ваш вкус. Вы можете не просто доверять нам, но и узнать, как это работает, заглянув за кулисы нашего производства.

С заботой, Максим Шмидт

Владелец «Фишка Суши Ярославль»

fishka-sushi.ru

Секретные ингредиенты: что на самом деле кладут в ваши любимые роллы?

Гофман Рудольф, владелец «Фишка Суши» в Томске, решил пролить свет на тему, которая всегда вызывает любопытство и настороженность у клиентов. Каждый из нас хотя бы раз задавался вопросом: что на самом деле находится внутри этих аппетитных роллов, которые мы так любим?

Роллы, которые могут вас обмануть

Что, если ваши любимые суши вовсе не такие безопасные, как вы думаете? В мире гастрономии достаточно страшных историй: вместо свежего тунца используется окрашенная рыба, а икру подменяют искусственными аналогами. «Когда речь заходит о приготовлении суши и роллов, качество продуктов — это наше всё,» — говорит Гофман Рудольф, владелец «Фишка Суши» в Томске. «Но существует множество мифов о том, что используется в качестве ингредиентов. Мы хотим разрушить стереотипы и показать, как наша команда работает над созданием вкусных и безопасных блюд.»

Клиенты часто не задумываются, какой путь проходят ингредиенты до их стола. И не зря! В низкокачественной рыбе могут содержаться вредные вещества, а дешёвый сыр едва ли принесёт удовольствие.

Поставщики, от которых зависят ваши блюда

«В Томске мы столкнулись с неожиданной проблемой — оказалось, что на местном рынке не так много поставщиков, готовых обеспечить качественный лосось и сыр по разумной цене,» — делится Гофман Рудольф. «Мы долго вели переговоры, чтобы найти тех, кто готов доставлять нам продукты премиального уровня. Это стало настоящим испытанием, потому что большинству рынка такое качество просто не нужно. Но мы не сдались. Теперь у нас есть лосось и сыр, которых нет ни у кого в городе. Они делают наши роллы действительно уникальными.»

Разве не страшно представить, что большинство ресторанов может использовать рыбу и сыр с сомнительным происхождением? В «Фишка Суши» на это идут осознанно. «Мы строго следим за хранением, транспортировкой и приготовлением всех наших блюд,» — подчёркивает Рудольф. Заказать суши в Томске — это вопрос не только вкуса, но и здоровья клиентов.

Честность на вес золота

Секретный ингредиент «Фишки Суши» — это вовсе не что-то мистическое. Это честность. «Мы всегда готовы ответить на вопросы о составе наших роллов. Так клиенты могут быть уверены, что получают то, за что платят,» — уверенно заявляет Гофман Рудольф.

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Суши, которые вам не забыть

Ставьте под сомнение каждую деталь. Изучайте вкусы ваших любимых роллов. Теперь вы знаете, что внутри — только лучшие ингредиенты. «Мы стремимся не просто оправдывать ожидания, но и дарить моменты счастья через вкусную еду,» — подытоживает Гофман. Заказать суши в Томске ещё никогда не было так приятно и надёжно. Проверьте сами!

Новый формат рекламы: почему все в Златоусте пьют за суши в барах?

В Златоусте ресторан «Фишка Суши» под управлением Марии Волокитиной открыл вакансию, ставшую настоящей сенсацией. Компания ищет «профессионального тостера», чтобы занять эту необычную роль. Хотя это предложение на первый взгляд может показаться странным, на деле это хитрый способ напомнить горожанам, что суши — это не только вкусно, но и отличная причина для веселья.

Мечта или смелый эксперимент?

Что если вам предложат провести вечер в популярных барах города, общаясь с людьми и произнося тосты за свежие роллы «Фишка Суши»? И именно этому предстоит научиться новому сотруднику. Вакансия обещает не только зарплату в 3000 рублей за смену, но и полное покрытие всех расходов. Требования простые: харизма, умение вести беседы и, конечно, обожание суши.

«Наша цель — вывести популярность суши на новый уровень в городе. Все обычно делают скидки или раздают флаеры, но мы решили, что самый яркий способ — это включить наше предложение в повседневную жизнь города,» — говорит Мария Волокитина, владелица ресторана «Фишка Суши».

Роллы — тема для разговоров в Златоусте

Такая идея уже вызвала живой интерес среди местных жителей. Одни называют это работой мечты, другие спорят, насколько эффективно будет действовать этот подход. В любом случае, идея привлекла внимание, и теперь жители Златоуста обсуждают не только саму вакансию, но и где можно вкусно заказать суши.

Для реализации проекта «Фишка Суши» тщательно исследовала поведение людей в местных заведениях и выявила: горожане лучше запоминают информацию, связанную с приятными эмоциями. Что может быть более приятным, чем наслаждение суши в компании друзей?

Попробуйте настоящие Суши в Златоусте — наши роллы поднимут ваш дух. Все подробности на сайте ресторана: https://fishka-sushi.ru

Заказать суши в Златоусте стало настоящим событием

Златоуст давно полюбил необычные мероприятия, а «Фишка Суши» нашла свой путь, чтобы удивить местную аудиторию. Не упустите шанс попробовать самые свежие и лучшие роллы, которые становятся частью местной культуры. По словам посетителей, тут не только восхитительная еда, но и нестандартный подход, который всегда притягивает внимание.

Следите за новыми событиями: в следующий раз, когда вы увидите человека с бокалом на соседнем столике, возможно, он поднимет тост за суши, которые нужно попробовать!

Мы единственная доставка роллов в Миассе, где клиент может заплатить столько, сколько сам захочет!

Анна Зенчева - Владелица доставки роллов "Фишка Суши" в Миассе рассказала про беспрецедентную акцию "Заплати за роллы столько, сколько захочешь".

Да, это действительно так. Любой желающий может прийти к нам в "Фишка Суши", заказать роллы и заплатить столько, сколько пожелает. Без подводных камней и подвохов. Всё просто.

Многие конкуренты и коллеги из других доставок покрутили пальцем у виска, но мы точно знаем, что делаем. Эта очень простая, но полезная акция.

У нас в Миассе много конкурентов, и убедить незнакомого с "Фишка Суши" человека заказать роллы именно у нас — задача не простая. Но у нас есть очень важное преимущество: мы прям сильно топим за качество. Но это невозможно передать в постах или рекламе. Поэтому мы устраиваем такие акции с целью дать попробовать человеку наш продукт, своего рода дегустацию.

Поверьте, тот, кто попробует наши роллы один раз, скорее всего, станет постоянным клиентом. Вкус у нас отличительный, — комментирует Анна.

К тому же у нас достаточно оригинальное меню, особенно суши-сетов. Очень большой выбор на любой вкус и кошелек. Чаще всего люди заказывают роллы на нашем сайте: https://fishka-sushi.ru . Для того чтобы воспользоваться акцией, нужно просто использовать промокод. Обычно мы рассылаем их нашим подписчикам в соцсетях!

За прошедший месяц акцией воспользовались уже 360 новых клиентов. Спустя две недели мы посчитали, сколько из них вернулось, и оказалось, что таких клиентов больше 200. Да, это не совсем выгодно в традиционном смысле, но, учитывая, что клиенты с удовольствием заказывают роллы повторно, это вполне хороший результат. Мы также думаем, что наши клиенты делятся с друзьями, ведь в Миассе любят качественные роллы, а мы уверены, что рекомендации не заставят себя ждать.