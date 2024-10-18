Публичная оферта на заключение договора о продаже товаров дистанционным способом

Дата последнего обновления 10.10.2023



1. Термины и определения

В настоящей оферте, если из контекста не следует иное, нижеприведенные термины имеют следующие значения и являются её составной неотъемлемой частью:

«Продавец» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации и осуществляющее предпринимательскую деятельность по производству Товаров и их продаже, ООО «БРАСОЛ» 1202900006572, место нахождения: 164502, РОССИЯ, обл АРХАНГЕЛЬСКАЯ, г. СЕВЕРОДВИНСК, пр-кт ПОБЕДЫ, ДОМ 82, офис КВ. 15, адрес электронной почты: fishka@brasol.ru,callfishka@gmail.com, телефон: 88005004824;

ИП Булатова Маргарита Мухтаровна, ИНН 026824209082, ОГРН 323028000154937, адрес: Стерлитамак, ул. Худайбердина, 184, кв. 55;

ИП Солдатов Виталий Александрович, ИНН 026705986474, ОГРН 319028000089436, адрес: МОСКВА, п ЩАПОВСКОЕ, кв-л 352, ДОМ ВЛД. 92А, корпус стр. 1 ;

ИП Дедова Ольга Александровна, ИНН 532121579244, ОГРН 324508100532797, адрес: Балашиха 2 ой Заречный тупик д12;

ИП Лапин Владислав Евгеньевич, ИНН 740413450207, ОГРН 324745600046270, адрес: Челябинская область, г. Златоуст, ул. им Риты Сергеевой, дом 39, кв. 9;

ИП Волокитина Мария Алексеевна, ИНН 740419754882, ОГРН 322745600168757, адрес: Челябинская область г. Златоуст ул. Дворцовая 7а кв 58;

ИП Дружинин Юрий Борисович, ИНН 112105173860, ОГРН 316110100070224, адрес: респ.Коми, гор. Сыктывкар ул.Чкалова 8-24;

ИП Костромитин Сергей Юрьевич, ИНН 245405914073, ОГРН 322246800142844, адрес: Лесосибирск Красноярский край, ул.Крылова, д.39, кв.2;

ИП Данилов Виталий Валерьевич, ИНН 026817350849, ОГРН 322028000197573, адрес: Стерлитамак ул.Ясная д.14;

ИП Тихонов Михаил Игоревич, ИНН 519058139510, ОГРН 321519000002797, адрес: г. Мурманск пр. Ленина, д.85, кв. 20;

ИП Леонтьев Сергей Васильевич, ИНН 292303450703, ОГРН 320290100008787, адрес: Новодвинск улица Мира 6 кв 3;

ИП Левина Екатерина Алексеевна, ИНН 740415836284, ОГРН 319745600051770, адрес: Республика Крым, Сакский р-он, пгт. Новофёдоровка ул. Сердюкова д. 10;

ИП Валеева Резеда Ильдаровна, ИНН 023800162873, ОГРН 322028000187195, адрес: Стерлитамак ул. Артема, д. 131/57;

ИП Старшов Дмитрий Николаевич, ИНН 290218482637, ОГРН 323290000040781, адрес: Архангельская облать, г. Северодвинск б-р. Приморский д.30/34, кв.33;

ИП Старшова Яна Сергеевна, ИНН 290222900132, ОГРН 319290100028792, адрес: Архангельская облать, г. Северодвинск ул. Арктическая д.22, кв.30;

ИП Валеев Радик Анварович, ИНН 022904143714, ОГРН 321028000029222, адрес: Удмуртская республика Шарканский район д.Кельдыш, ул. Строительная, 25;

ИП Дружинина Алёна Игоревна, ИНН 110901293009, ОГРН 324110000017941, адрес: респ.Коми, гор. Сыктывкар ул.Чкалова 8-24;

ИП Ибрагимова Мария Александровна, ИНН 071687373806, ОГРН 323028000079103, адрес: Самарская обл. г. Тольятти пр-д 1-ый Пугачевский д. 56;

ИП Гофман Рудольф Алексеевич, ИНН 701754899800, ОГРН 322700000006454, адрес: Томская, Томский, Село Корнилово Улица Крещенская, д. 125;

ИП Султанова Юлия Павловна, ИНН 744809504420, ОГРН 321745600180791, адрес: Челябинская обл, г. Челябинск, ул. Куйбышева, дом 86, кв. 73;

ИП Ахмадуллина Альфия Рашитовна, ИНН 022901064976, ОГРН 321028000033241, адрес: с. Кармаскалы Республика Башкортостан, ул. Березовая, 3;

ИП Лубкова Ольга Валерьевна, ИНН 592004431034, ОГРН 323595800078430, адрес: Пермский край, г. Чайковский, ул. Вишневая, д. 31;

ИП Зенчев Алексей Сергеевич, ИНН 742002884762, ОГРН 320745600117736, адрес: Челябинская обл, г.Чебаркуль ул.9мая, д.25, кв 58;

ИП Браженкова Наталья Юрьевна, ИНН 026705364890, ОГРН 323290000045784, адрес: СЕВЕРОДВИНСК, ул ПЕРВОМАЙСКАЯ, ДОМ 17/2Б, кв 28;

ИП Соловьева Екатерина Юрьевна, ИНН 472005320966, ОГРН 322784700006763, адрес: ;СПб, п. Шушары Вилеровский пер. 6, кв. 829

ИП Дё Сергей Владимирович, ИНН 650108514240, ОГРН 320650100013783, адрес: г. Южно - Сахалинск Коммунистический проспект 17 кв. 17;

ИП Резникова Марина Ивановна, ИНН 251108719657, ОГРН 321762700010235, адрес: Ярославская обл., г.Ярославль ул. Пашуковская, д.4,к.2,кв.118;

ИП Башарова Альфия Гатиятовна, ИНН 861202010148, ОГРН 324861700017500, адрес: г. Пыть-Ях АО Ханты-Мансийский Автономный округ, мкр. 5-й Солнечный, дом 12, кв. 89.

«Покупатель», «Пользователь» – любое дееспособное физическое лицо, принявшее условия настоящей оферты и заключившее договор с Продавцом на нижеуказанных условиях посредством акцепта настоящей оферты Продавца и предоставивший Продавцу свои персональные данные, которые могут быть использованы Продавцом для оформления Заказа Покупателя.

«Сайт» – официальная веб-страница Продавца на сайте https://fishka-sushi.ru

«Интернет-магазин» – официальный интернет-магазин Продавца по продаже Товаров, размещенных на Сайте, а также оказания связанных с продажей Товаров услуг (доставки Товаров и пр.).

«Приложение» – мобильное приложение, разработанное для удобства Покупателя с целью продажи Товаров, размещенных на Сайте или в Интернет-магазине.

«Товары» – перечень продукции, представленный на Сайте.

«Заказ» – оформленный Покупателем запрос на покупку и доставку Товаров, выбранных Покупателем и предоставленный Продавцу посредством сети Интернет (электронная форма, размещенная на Сайте или в Приложении) или оформленный Покупателем по телефону.

«Курьерская служба» – лица, оказывающие в интересах Продавца услуги по доставке заказанных Покупателем Товаров.

Для целей настоящей оферты термины и определения в единственном числе относятся также и к терминам и определениям во множественном числе и наоборот.

2. Общие положения

2.1. В соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее по тексту настоящей оферты – «ГК РФ») данный документ является публичной офертой, адресованной любым дееспособным физическим лицам, и в случае принятия изложенных ниже условий, любое дееспособное физическое лицо обязуется произвести оплату Товара на условиях, изложенных в настоящей оферте. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ, момент окончательного подтверждения Заказа Покупателем является акцептом оферты Продавца, что является равносильным заключению Договора розничной купли-продажи (далее по тексту настоящей оферты – «Договор») Товара на условиях, установленных в настоящей оферте и в Приложении / на Сайте.

2.2. Продавец и Покупатель гарантируют, что обладают необходимой право- и дееспособностью, а также всеми правами и полномочиями, необходимыми и достаточными для заключения и исполнения Договора розничной купли-продажи Товара.

2.3. Заказывая Товары через Приложение, Интернет-магазин или по телефону, и оплачивая их стоимость, Покупатель безоговорочно принимает условия настоящей оферты. Оформленный и оплаченный Покупателем Заказ Товара является подтверждением заключения между Продавцом и Покупателем Договора на условиях, изложенных в настоящей оферте.

2.4. К отношениям между Покупателем и Продавцом применяются положения ГК РФ (в т.ч. положение о розничной купле-продаже (глава 30, § 2), Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 года № 2300-1 и иные нормативно-правовые акты действующего законодательства Российской Федерации (далее по тексту настоящей оферты – «РФ»).

2.5. Внешний вид Товаров может незначительно отличаться от представленных на Сайте, в Приложении и рекламных проспектах Продавца.

2.6. Продавец оставляет за собой право вносить изменения в настоящую оферту без предварительного уведомления, в связи с чем Покупатель обязуется самостоятельно контролировать наличие изменений в настоящей оферте, актуальная версия которой размещена на Сайте. В случае изменения Продавцом условий оферты, изменения вступают в силу с момента публикации измененных условий оферты на Сайте, если иной срок прямо не указан Продавцом.



3. Предмет Договора

3.1. Продавец оказывает Покупателям следующие услуги:

а) содействует в оформлении Заказа по телефону, так и посредством Приложения / Сайта Продавца;

б) осуществляет доставку Товаров по адресу Покупателя за счет собственной Курьерской службы (при необходимости).

3.2. Продавец осуществляет продажу Товаров по ценам, представленным на Сайте Продавца на день оформления Заказа, а Покупатель производит оплату и принимает Товары в соответствии с условиями настоящей оферты.

3.3. Право собственности на Товары переходит к Покупателю в момент приемки Товаров Покупателем при условии оплаты последним полной стоимости принятых Товаров. Риск случайной гибели или повреждения Товаров переходит к Покупателю с момента приемки Товаров Покупателем.

3.4. Услуги Курьерской службы Продавца осуществляются как на бесплатной, так и на платной основе для Покупателя. О стоимости доставки по каждому Заказу и других существенных условиях доставки Товаров Продавец информирует Покупателя непосредственно при оформлении Заказа. Услуги по оформлению Заказа и передаче их Курьерской службе или Покупателю (в случае самовывоза) для Покупателя оказываются бесплатно.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Продавец обязуется:

4.1.1. Обеспечить исполнение своих обязательств перед Покупателем на условиях, установленных настоящей офертой и в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Продавец не несет ответственности за невозможность исполнения своих обязательств в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы («форс-мажор»);

4.1.2. Обрабатывать и хранить персональные данные Покупателя, предоставленные Продавцу, в соответствии с требованиями законодательства РФ на основании Политики Продавца в отношении обработки персональных данных, размещенной на Сайте и/или в Приложении, обеспечить их конфиденциальность и не предоставлять доступ к этой информации третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

4.2. Продавец имеет право изменять условия настоящей оферты; цены на Товары, указанные в Приложении / Интернет-магазине / рекламных проспектах Продавца; условия доставки и оплаты доставки Товаров; способы, сроки и территорию доставки Товаров; а также иные условия, указанные в настоящей оферте, в Приложении / на Сайте и рекламных проспектах Продавца.

4.3. Покупатель обязуется:

4.3.1. До момента оформления и оплаты Заказа на Сайте ознакомиться с содержанием и условиями, установленными в настоящей оферте, а также с иными условиями, указанными на Сайте, в том числе с ценами на Товары, установленными в Приложении / Интернет-Магазине и минимальной стоимостью Заказа, который необходимо сделать, чтобы он был доставлен Покупателю;

4.3.2. Предоставить достоверные персональные данные, необходимые для идентификации Покупателя и достаточные для совершения сделки с Продавцом и доставки Покупателю заказанных им Товаров;

Если Покупатель предоставляет неверную информацию или у Продавца есть обоснованные основания полагать, что предоставленная им информация неверна, неполна или неточна, Продавец имеет право приостановить либо отменить регистрацию Покупателя и/или отказать в заключении Договора.

4.3.3. Оплатить заказанные Товары на условиях настоящей оферты в оговоренном месте и/или оговоренное время при оформлении Заказа;

4.3.3.1. При изменении места и/или времени, которое было оговорено при оформлении Заказа, Покупатель соглашается нести дополнительные транспортные расходы на доставку Товара;

4.3.4. Не использовать Товары, приобретенные по Договору на условиях настоящей оферты, в предпринимательских целях;

4.3.5. Соблюдать условия, установленные в настоящей оферте, а также иные условия, указанные на Сайте / в Приложении.

4.4. Покупатель имеет право:

4.4.1. Использовать Интернет-магазин после регистрации на Сайте / в Приложении и создания уникальной учетной записи Пользователя. Данные для входа в учетную запись являются исключительными и непередаваемыми.

В случае передачи Покупателем данных для входа в учетную запись третьим лицам, Покупатель в полном объеме несет ответственность за действия, совершенные такими третьими лицами, а также за убытки, причиненные такими третьими лицами Продавцу.



5. Пределы гарантий со стороны Продавца в отношении Сайта и/или Приложения

5.1. Продавец предоставляет Покупателю услугу доступа к содержимому Сайта и/или Приложения в том виде, как они есть, и безо всяких гарантий (“as is”).

5.2. Продавец не гарантирует постоянный или безусловный доступ к предоставляемым услугам доступа к содержимому Сайта и/или Приложения. Функционирование телефонной связи / Приложения / Интернет-магазина Сайта может нарушаться действиями непреодолимой силы и иных факторов, предотвращение или преодоление которых выходит за пределы возможностей Продавца.

6. Регистрация Пользователей на Сайте / в Приложении, пароль и безопасность

6.1. Для получения права заказа Товаров в Интернет-магазине на Сайте / в Приложении и их дополнительных сервисах Покупателю необходимо пройти процедуру регистрации, в результате которой для Пользователя будет создана уникальная учетная запись.

6.2. Регистрация Пользователя осуществляется следующим образом:

а) Пользователь вводит в регистрационную форму абонентский номер телефона в федеральном формате (+79ХХХХХХХХХ); указанный Пользователем при регистрации абонентский номер телефона будет использоваться в качестве имени Пользователя (логин) при использовании Приложения / Интернет-магазина;

б) Пользователь вводит пароль, который придет на указанный им номер мобильного телефона в виде sms-сообщения.

6.3. Совершая действия по регистрации учетной записи Пользователя в Приложении / Интернет-магазине и совершая заказ Товара, Пользователь принимает условия настоящей оферты, в полном объеме и без каких-либо изъятий.

6.4. Регистрация Покупателя позволяет избежать несанкционированных действий третьих лиц от имени Покупателя и открывает последнему доступ к дополнительным сервисам. Передача Покупателем логина и пароля третьим лицам не допускается. Пользователь самостоятельно обеспечивает конфиденциальность данных от входа в его учетную запись. Пользователь самостоятельно несет ответственность за все действия (а также их последствия) в рамках или с использованием функционала Сайта или Приложения и сервисов Продавца под учетной записью Пользователя. Все действия в рамках или с использованием функционала Сайта или Приложения и/или сервисов Продавца под учетной записью Пользователя считаются произведенными самим Пользователем.

6.5. Заказ Товара осуществляется Покупателем как через Приложение, на Сайте, так и по телефону.

6.6. Продавец не несет ответственности за точность и правильность информации, предоставленной Покупателем при регистрации.



7. Оформление и сроки выполнения заказа

7.1. Заказ Покупателя может быть оформлен по телефону и/или посредством заполнения электронной формы Заказа в Приложении / на Сайте.

7.1.1. Оформляя Заказ, Покупатель тем самым подтверждает, что он ознакомлен с условиями настоящей оферты, согласен с ее условиями и обязуется предоставить Продавцу всю информацию, необходимую для надлежащего оформления и исполнения Заказа. При желании Покупатель вправе (но не обязан) дать свое согласие на получение рекламно-информационных сообщений от Продавца.

7.1.2. При оформлении Заказа через Приложение / Сайт Покупатель заполняет электронную форму Заказа и отправляет сформированный Заказ Продавцу путем подтверждения Заказа в электронной форме.

7.1.3. Для приема в обработку Заказа, который был оформлен Покупателем через Приложение / в Интернет-магазине Продавца, необходимо подтверждение Продавца Покупателю, данное посредством sms-сообщения, либо посредством телефонного звонка на контактный номер Покупателя, о том, что Заказ получен, принят и передан в обработку Продавцу. Заказ считается принятым в обработку, начиная с момента его подтверждения.

7.1.4. Если Заказ, который был оформлен Покупателем через Приложение / в Интернет-магазине Продавца, не был подтвержден со стороны Продавца Покупателю, то Покупатель должен самостоятельно убедиться по телефону, указанному в пункте 1 настоящей оферты, в том, что его Заказ был получен, принят и передан в обработку Поставщику.

7.2.1. Покупатель может заказать только те Товары, которые есть в наличии на складе Поставщика в момент оформления Заказа.

7.2.2. Если на складе Продавца отсутствует необходимое количество или ассортимент заказанных Покупателем Товаров, Продавец информирует об этом Покупателя по телефону в течение 15 минут после получения Заказа от Покупателя. Покупатель вправе согласиться принять Товары в ином количестве или ассортименте, либо аннулировать свой Заказ. В случае неполучения ответа Покупателя Продавец вправе аннулировать Заказ Покупателя в полном объеме.

7.3. Покупатель не имеет право изменить состав Заказа после подтверждения его Продавцом.

7.4. В случае возникновения у Покупателя дополнительных вопросов, касающихся характеристик Товаров, перед оформлением Заказа, Покупатель должен обратиться к Продавцу по телефону, указанному в пункте 1 настоящей оферты, для получения необходимой информации.

7.5. Поставщик получает информацию о Заказе Покупателя в течение 5 минут с момента приема Заказа Продавцом. Поставщик приступает к выполнению Заказа в порядке очередности всех Заказов, находящихся у него на исполнении.

7.6. Продавец при оформлении Заказа от Покупателя, информирует последнего о планируемом времени доставки Заказа Курьерской службой по адресу Покупателя. Если при оформлении Заказа Покупатель не аннулировал Заказ и данный Заказ был оформлен Продавцом, соответственно Покупатель согласен с обозначенным ему временем доставки Заказа Курьерской службой и Заказ будет передан Поставщику для выполнения.

8. Доставка Товаров

8.1. Продавец приложит все усилия для соблюдения сроков доставки Товаров, обозначенных Покупателю Продавцом при оформлении Заказа. Однако задержки в доставке Товаров возможны ввиду непредвиденных обстоятельств.

8.2. В случае если Товары не были переданы Покупателю по вине последнего, отказа Покупателя от приемки и/или оплаты им Товара, ложного вызова, Продавец вправе заблокировать логин (абонентский номер телефона) Покупателя и в дальнейшем не принимать Заказы от данного Покупателя ни по телефону, ни через Сайт, ни через Приложение.

8.3. Доставка Товаров осуществляется Курьерской службой по фактическому адресу, указанному Покупателем при оформлении Заказа в Интернет-магазине и/или по телефону Продавца.

8.3.1. Приблизительный срок доставки Заказов, на который ориентируется Продавец, отображается на Сайте / в Приложении после указания адреса доставки Покупателем. Данное время может быть увеличено ввиду погодных условий, ситуации на дороге, загруженности производства.

8.4. Доставка осуществляется при условии, что Покупатель сделает Заказ на сумму минимального заказа. Сумма минимального заказа определяется Продавцом в одностороннем порядке и указывается на Сайте.

8.4.1. Возможность доставки Товаров за пределы зоны доставки Покупатель обязан предварительно согласовать с Продавцом. Продавец вправе отказать в доставке Заказа, если он не входит в пределы зоны доставки.

8.5. Продавец не несет ответственности за соблюдение/несоблюдение Курьерскими службами своих обязательств перед Покупателями, а также за достоверность информации, предоставленной такими службами. Продавец со своей стороны способствует урегулированию различных ситуаций, возникающих между Покупателем и Курьерской службой, но не гарантирует положительное и окончательное их решение для той, или иной Стороны.



9. Оплата Товаров

9.1. Цены на Товары определяются Продавцом в одностороннем порядке и указываются на Сайте в российских рублях. Цена Товара может быть изменена Продавцом в одностороннем порядке. При этом цена на уже заказанный Покупателем Товар изменению не подлежит.

9.2. Оплата Товаров Покупателем производится в российских рублях. Для Покупателя возможны два варианта безналичной оплаты: безналичной оплатой банковской картой через мобильный терминал работника Курьерской службы; безналичной оплатой банковской картой посредством платежного шлюза банка.

9.2.1. Безналичная оплата банковской картой через мобильный терминал работника Курьерской службы осуществляется по факту получения Покупателем Товаров, подтверждением которой является предоставленная работником Курьерской службы квитанция об оплате и/или товарный чек, чеки банка об оплате через терминал. При этом способе оплаты работник Курьерской службы обязан предоставить Покупателю на подпись 2 чека банка, один из которых работник Курьерской службы забирает с собой для отчетности перед Продавцом.

9.2.2. Безналичная оплата банковской картой через Сайт (он-лайн) посредством платежного шлюза банка осуществляется Покупателем при оформлении Заказа через Приложение / в Интернет-магазине.

ООО «БРАСОЛ» не является платежным агентом при проведении расчетов в соответствии с данной Офертой согласно пп. 1,4 ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 03.06.2009 №103-ФЗ “О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами”.

9.2.3. Если безналичная оплата банковской картой через Сайт (он-лайн) не была подтверждена Продавцом Покупателю по причине её неполучения на основании данных процессингового центра, то Продавец должен предложить Покупателю иные способы оплаты Заказа. Если оплатить Заказ любым другим способом для Покупателя невозможно, то данный Заказ аннулируется Продавцом.

9.2.4. К безналичной оплате банковскими картами как через мобильный терминал работника Курьерской службы, так и через Сайт (он-лайн) посредством платежного шлюза банка принимаются банковские карты следующих платежных систем: МИР, Visa, MasterCard. Если ваша карта подписана на 3D-Secure, авторизация платежа будет проведена с помощью одноразового пароля.

9.2.5. Ввод и обработка конфиденциальных платежных данных производится на стороне банка. Платежные данные передаются в банк в зашифрованном виде по защищенным каналам. Никто, даже Продавец, не может получить введенные Покупателем реквизиты банковской карты, что гарантирует полную безопасность его денежных средств и персональных данных.



10. Возврат и обмен Товаров, возврат денежных средств

10.1. Продавец обязан передать Покупателю Товары, которые полностью соответствуют его Заказу, качество которых соответствует информации, представленной Покупателю при заключении Договора, а также информации, доведенной до его сведения при передаче Товаров (на этикетке или вкладыше, прикрепленных к Товарам или их упаковке, либо другими способами, предусмотренными для отдельных видов Товаров).

10.2. При получении Товаров Покупатель проверяет соответствие полученных Товаров Заказу, комплектность и отсутствие претензий к внешнему виду доставленного Товара. В случае доставки продукции ненадлежащего качество необходимо обратиться на электронную почту, указанную в пункте 1 настоящей оферты, для выбора способа урегулирования проблемы. В случае необходимости совершения возврата средств, деньги возвращаются на ту же карту, с которой была совершена оплата.

10.2.1. Обмен Товара Продавцом осуществляется на аналогичный Товар надлежащего качества, либо по согласованию с Покупателем на другой Товар, который выберет Покупатель. При этом стоимость ранее оплаченного Товара идет в учёт вновь выбранного, и дальнейшие денежные взаиморасчеты Покупателю с Продавцом производятся согласно Договору и действующему законодательству РФ.

10.3. В случаях двойного или ошибочного списания денежных средств со счета Покупателя при осуществлении безналичной оплаты, в случае осуществления безналичной оплаты Заказа и невозможности выполнения Продавцом доставки Товара Покупателю по техническим причинам, а также в случае безналичной оплаты Покупателем заказа, адрес доставки которого не входит в зону доставки Продавца, возврат таких денежных средств производится на основании заявления покупателя о возврате денежных средств. Не позднеечем через десять дней со дня предъявления потребителем соответствующего заявления Продавец вернет Покупателю на карту денежную сумму, уплаченную потребителем за такой Заказ.

10.4. В случае отказа Покупателя от Товара (Заказа) или замены Товаров в Заказе, при осуществлении безналичной оплаты заказа, Продавец возвращает деньги на ту же карту, с которой была совершена оплата.

10.5. Возврат безналичной оплаты денежных средств Продавцом Покупателю производится на банковскую карту Покупателя в течение 10 (десяти) банковских дней, начиная со следующего банковского дня с момента выставления требования о возврате денежных средств Покупателем.

10.6. Продавец вправе отказать Покупателю в обмене или возврате Товара по своему усмотрению, если будет иметь доказательства неправомерных действий со стороны Покупателя. Также Продавец вправе привлечь Покупателя к ответственности в судебном порядке.

10.7. В случае невыполнения условий п. 10.2 настоящей оферты, претензии Покупателя по внешнему виду Товаров и их комплектности не принимаются.



11. Форс-мажор

11.1. Любая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящей оферте, если это неисполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы. Обстоятельства непреодолимой силы означают чрезвычайные события и обстоятельства, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными средствами. Такие чрезвычайные события или обстоятельства включают в себя, в частности: забастовки, наводнения, пожары, землетрясения и иные стихийные бедствия, войны, военные действия и т.д.

12. Конфиденциальность и хранение данных

12.1. Покупатель признает и соглашается с тем, что Приложение, Сайт, Интернет-магазин, службы Продавца и все необходимые программы, связанные с ними, содержат конфиденциальную информацию, которая защищена законами об интеллектуальной собственности и прочими российскими и международными законами. Покупатель соглашается не модифицировать, не продавать, не распространять этот контент и программы целиком либо по частям.

13. Ответственность сторон

13.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора, заключенного Покупателем посредством акцепта настоящей оферты Продавца, Стороны несут ответственностью в соответствии с законодательством РФ.

13.2. Вся текстовая информация и графические изображения, размещенные в Приложении, Интернет-магазине и на Сайте, имеют законного правообладателя. Незаконное использование указанной информации и изображений преследуется в соответствии с действующим законодательством РФ. В случае размещения информации и/или изображения, взятого c Сайта, размещение ссылки на ресурс обязательно.

13.3. Продавец не несет ответственности за ущерб, причиненный Покупателю вследствие ненадлежащего использования им Товаров.

13.4. Продавец не отвечает за убытки Покупателя, возникшие в результате неправильного заполнения Заказа, в том числе неправильного указания данных, а также неправильного заполнения платежной формы на платежном шлюзе банка при проведении безналичной оплаты банковской картой.

13.5. Покупатель несёт ответственность за достоверность сведений и данных, указанных им при регистрации.

13.6. Пользователь гарантирует, что не будет использовать Интернет-магазин и Сайт в иных целях, нежели указанных в настоящей оферте.

13.7. В случае нарушения Пользователем обязательств по условиям настоящей оферты Продавец вправе заблокировать доступ Покупателя к использованию Приложения, Интернет-магазина, путем блокировки логина (абонентского номера телефона) Покупателя.

13.8. Продавец не несёт ответственности за действия Поставщиков Товаров и соблюдения последними законодательства РФ, в том числе санитарно-гигиенических норм и правил, а также не принимает участия в возможных разногласиях и спорах, в том числе судебных, между Поставщиком и Покупателем. Продавец не несет ответственности за соблюдение/несоблюдение Поставщиками своих обязательств перед Покупателями, а также за достоверность информации, предоставленной Поставщиками, для размещения её в Приложении, на Сайте и Интернет-магазине Продавца. Продавец со своей стороны способствует урегулированию различных ситуаций, возникающих между Покупателем и Поставщиком, но не гарантирует положительное и окончательное их решение для той, или иной Стороны.

14. Прочие условия

14.1. Настоящая оферта вступает в силу с момента совершения Покупателем действий, направленных на заключение договора купли-продажи через Приложение, Сайт или Интернет-магазин.

14.2. Все споры, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств по настоящему Договору, Стороны будут стараться решить путем переговоров.

14.3. В случае недостижения согласия в ходе переговоров, споры будут разрешаться в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.

14.4. Уведомления, в случае внесения изменений в настоящую Публичную оферту, размещаются на Сайте в виде информационного сообщения.