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Приветствуем тебя в ресторане ФИШКА СУШИ!🤘
Мы не будем хвастаться и много говорить про наше качество, а просто покажем отзывы дорогих нам клиентов.
И сразу же подарим Вам, замечательный подарок ЦЕЛЫЙ СУШИ СЕТ "ХАЙП" с лососем.
Для активации подарка используйте промокод: 7070
Мы не будем хвастаться и много говорить про наше качество, а просто покажем отзывы дорогих нам клиентов.
И сразу же подарим Вам, замечательный подарок ЦЕЛЫЙ СУШИ СЕТ "ХАЙП" с лососем.
Для активации подарка используйте промокод: 7070
Подарок можно активировать всего один раз при любом заказе от 1390₽.
Промокод будет действовать в течение 6 часов.
Отзывы наших клиентов: