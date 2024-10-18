Политика обработки персональных данных (политика конфиденциальности) «ООО «БРАСОЛ»»

1. Что регулирует этот документ

1.1. Настоящая Политика (далее – «Политика») подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и определяет политику оператора персональных данных — ООО «БРАСОЛ», ИНН 2902088328, ОГРН 1202900006572, адрес: 164502, РОССИЯ, обл АРХАНГЕЛЬСКАЯ, г. СЕВЕРОДВИНСК, пр-кт ПОБЕДЫ, ДОМ 82, офис КВ. 15;

ИП Булатова Маргарита Мухтаровна, ИНН 026824209082, ОГРН 323028000154937, адрес: Стерлитамак, ул. Худайбердина, 184, кв. 55;

ИП Солдатов Виталий Александрович, ИНН 026705986474, ОГРН 319028000089436, адрес: МОСКВА, п ЩАПОВСКОЕ, кв-л 352, ДОМ ВЛД. 92А, корпус стр. 1 ;

ИП Дедова Ольга Александровна, ИНН 532121579244, ОГРН 324508100532797, адрес: Балашиха 2 ой Заречный тупик д12;

ИП Лапин Владислав Евгеньевич, ИНН 740413450207, ОГРН 324745600046270, адрес: Челябинская область, г. Златоуст, ул. им Риты Сергеевой, дом 39, кв. 9;

ИП Волокитина Мария Алексеевна, ИНН 740419754882, ОГРН 322745600168757, адрес: Челябинская область г. Златоуст ул. Дворцовая 7а кв 58;

ИП Дружинин Юрий Борисович, ИНН 112105173860, ОГРН 316110100070224, адрес: респ.Коми, гор. Сыктывкар ул.Чкалова 8-24;

ИП Костромитин Сергей Юрьевич, ИНН 245405914073, ОГРН 322246800142844, адрес: Лесосибирск Красноярский край, ул.Крылова, д.39, кв.2;

ИП Данилов Виталий Валерьевич, ИНН 026817350849, ОГРН 322028000197573, адрес: Стерлитамак ул.Ясная д.14;

ИП Тихонов Михаил Игоревич, ИНН 519058139510, ОГРН 321519000002797, адрес: г. Мурманск пр. Ленина, д.85, кв. 20;

ИП Леонтьев Сергей Васильевич, ИНН 292303450703, ОГРН 320290100008787, адрес: Новодвинск улица Мира 6 кв 3;

ИП Левина Екатерина Алексеевна, ИНН 740415836284, ОГРН 319745600051770, адрес: Республика Крым, Сакский р-он, пгт. Новофёдоровка ул. Сердюкова д. 10;

ИП Валеева Резеда Ильдаровна, ИНН 023800162873, ОГРН 322028000187195, адрес: Стерлитамак ул. Артема, д. 131/57;

ИП Старшов Дмитрий Николаевич, ИНН 290218482637, ОГРН 323290000040781, адрес: Архангельская облать, г. Северодвинск б-р. Приморский д.30/34, кв.33;

ИП Старшова Яна Сергеевна, ИНН 290222900132, ОГРН 319290100028792, адрес: Архангельская облать, г. Северодвинск ул. Арктическая д.22, кв.30;

ИП Валеев Радик Анварович, ИНН 022904143714, ОГРН 321028000029222, адрес: Удмуртская республика Шарканский район д.Кельдыш, ул. Строительная, 25;

ИП Дружинина Алёна Игоревна, ИНН 110901293009, ОГРН 324110000017941, адрес: респ.Коми, гор. Сыктывкар ул.Чкалова 8-24;

ИП Ибрагимова Мария Александровна, ИНН 071687373806, ОГРН 323028000079103, адрес: Самарская обл. г. Тольятти пр-д 1-ый Пугачевский д. 56;

ИП Гофман Рудольф Алексеевич, ИНН 701754899800, ОГРН 322700000006454, адрес: Томская, Томский, Село Корнилово Улица Крещенская, д. 125;

ИП Султанова Юлия Павловна, ИНН 744809504420, ОГРН 321745600180791, адрес: Челябинская обл, г. Челябинск, ул. Куйбышева, дом 86, кв. 73;

ИП Ахмадуллина Альфия Рашитовна, ИНН 022901064976, ОГРН 321028000033241, адрес: с. Кармаскалы Республика Башкортостан, ул. Березовая, 3;

ИП Лубкова Ольга Валерьевна, ИНН 592004431034, ОГРН 323595800078430, адрес: Пермский край, г. Чайковский, ул. Вишневая, д. 31;

ИП Зенчев Алексей Сергеевич, ИНН 742002884762, ОГРН 320745600117736, адрес: Челябинская обл, г.Чебаркуль ул.9мая, д.25, кв 58;

ИП Браженкова Наталья Юрьевна, ИНН 026705364890, ОГРН 323290000045784, адрес: СЕВЕРОДВИНСК, ул ПЕРВОМАЙСКАЯ, ДОМ 17/2Б, кв 28;

ИП Соловьева Екатерина Юрьевна, ИНН 472005320966, ОГРН 322784700006763, адрес: ;СПб, п. Шушары Вилеровский пер. 6, кв. 829

ИП Дё Сергей Владимирович, ИНН 650108514240, ОГРН 320650100013783, адрес: г. Южно - Сахалинск Коммунистический проспект 17 кв. 17;

ИП Резникова Марина Ивановна, ИНН 251108719657, ОГРН 321762700010235, адрес: Ярославская обл., г.Ярославль ул. Пашуковская, д.4,к.2,кв.118;

ИП Башарова Альфия Гатиятовна, ИНН 861202010148, ОГРН 324861700017500, адрес: г. Пыть-Ях АО Ханты-Мансийский Автономный округ, мкр. 5-й Солнечный, дом 12, кв. 89 (далее – «Оператор») в отношении обработки персональных данных, сбор которых осуществляется с использованием сайта https://fishka-sushi.ru (далее – «Сайт»), и содержит в себе сведения о реализуемых Оператором требованиях к защите таких персональных данных.



1.2. Правовыми основаниями обработки персональных данных являются нормативные правовые акты Российской Федерации, локальные нормативные акты Оператора, договоры с субъектами персональных данных, согласия субъектов персональных данных на обработку персональных данных.



1.3. Понятия, содержащиеся в ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», используются в настоящей Политике с аналогичным значением.



1.4. Обработка персональных данных осуществляется с соблюдением конфиденциальности. Оператор не раскрывает третьим лицам и не распространяет персональные данные субъектов персональных данных без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

2. Права и обязанности Оператора персональных данных и субъектов персональных данных

2.1. Оператор персональных данных субъектов имеет следующие права:

получать от субъекта персональных данных достоверную информацию в отношении предоставленных им персональных данных;

запрашивать от субъекта персональных данных своевременного уточнения предоставленных персональных данных.

2.2. Оператор персональных данных субъектов обязуется:

обрабатывать персональные данные в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации;

рассматривать обращения субъекта персональных данных (его законного представителя) по вопросам обработки персональных данных и давать мотивированные ответы в течение десяти рабочих дней с даты получения соответствующего запроса;

предоставлять субъекту персональных данных (его законному представителю) возможность безвозмездного доступа к его персональным данным;

принимать меры по уточнению, уничтожению персональных данных субъекта персональных данных в связи с его (его законного представителя) обращением с законными и обоснованными требованиями, а также при достижении целей обработки персональных данных;

организовывать защиту персональных данных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

нести иные обязанности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

2.3. Права субъектов персональных данных:

получать информацию об их персональных данных, обрабатываемых Оператором путем направления письменного запроса на почтовый или электронный адрес, указанные на Сайте на странице «Оферта»;

получать доступ к их персональным данным, за исключением случаев, предусмотренных законом;

уточнять свои персональные данные, требовать их блокирования или уничтожения в случаях, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки путем направления письменного запроса на почтовый или электронный адрес, указанные на Сайте на странице «Оферта»;

отзывать согласия на обработку персональных данных путем направления письменного запроса на почтовый или электронный адрес, указанные на Сайте на странице «Оферта»;

осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

2.4. Обязанности субъектов персональных данных:

предоставлять Оператору только достоверные данные и информацию;

сообщать Оператору об уточнении (обновлении, изменении) своих персональных данных.

3. Чьи и какие персональные данные обрабатываются

3.1. Оператор осуществляет обработку персональных данных следующих категорий субъектов, чьи персональные данные могут быть собраны Оператором с использованием Сайта:

незарегистрированные пользователи;

зарегистрированные пользователи;

получатели товаров и услуг, реализуемых Оператором (не являющиеся зарегистрированными пользователями).

3.2. Обработка Оператором персональных данных других категорий субъектов персональных данных регламентирована иными локальными актами Оператора. Обрабатываемые персональные данные незарегистрированных и зарегистрированных пользователей Сайта, а также получателей товаров и услуг, реализуемых Оператором, включают в себя всю информацию, предоставляемую Оператору пользователями с использованием Сайта, в том числе путем заполнения соответствующих полей данных субъекта персональных данных на Сайте, среди которых:

фамилия, имя, отчество;

номер мобильного телефона;

адрес электронной почты (e-mail);

адрес доставки товаров, реализуемых Оператором;

история заказов, реализуемых Оператором;

история запросов и просмотров на Сайте и его сервисах;

иная информация (приведенный перечень может сокращаться или расширяться в зависимости от конкретного случая и целей обработки).

4. Для каких целей обрабатываются персональные данные

4.1. Оператор будет обрабатывать персональные данные незарегистрированных пользователей для следующих целей:

использование ими Сайта, что включает в себя: предоставление пользователям справочной информации о реализуемых Оператором товарах и услугах, предоставление пользователям консультаций по вопросам, касающимся товаров и услуг, реализуемых Оператором, поддержки пользователей, повышения удобства использования Сайта; продвижение товаров и услуг, реализуемых Оператором, путем демонстрации на Сайте реализуемых Оператором товаров и услуг.



Для достижения вышеуказанных целей Оператор обрабатывает следующие персональные данные зарегистрированных пользователей: история запросов и просмотров на Сайте и его сервисах; иная информация, которую пользователь сочтет необходимым предоставить.

4.2. Оператор будет обрабатывать персональные данные зарегистрированных пользователей для следующих целей:

1) использование ими Сайта, что включает в себя:

коммуникацию с Оператором,

предоставление пользователям справочной информации о реализуемых Оператором товарах и услугах,

предоставление пользователям консультаций по вопросам, касающимся товаров и услуг, реализуемых Оператором, поддержки пользователей,

повышения удобства использования Сайта;

2) продвижение товаров и услуг Оператора путем осуществления прямых контактов с пользователями;

3) доставка товаров, реализуемых Оператором, что включает в себя:

коммуникацию с Оператором,

предоставление пользователям информации о предстоящей доставке товаров, реализуемых Оператором,

предоставление получателям товаров и услуг, реализуемых Оператором, консультаций по вопросам, касающимся доставки товаров, реализуемых Оператором, поддержки получателей товаров и услуг, реализуемых Оператором.

Для достижения вышеуказанных целей Оператор обрабатывает следующие персональные данные зарегистрированных пользователей:

фамилия, имя, отчество;

номер мобильного телефона;

адрес электронной почты (e-mail);

адрес доставки товаров, реализуемых Оператором;

история заказов, реализуемых Оператором;

история запросов и просмотров на Сайте и его сервисах;

иная информация (приведенный перечень может сокращаться или расширяться в зависимости от конкретного случая и целей обработки).

4.3. Оператор будет обрабатывать персональные данные получателей товаров и услуг, реализуемых Оператором, для цели осуществления последним доставки товаров, реализуемых Оператором, что включает в себя:

коммуникацию с Оператором,

предоставление пользователям информации о предстоящей доставке товаров, реализуемых Оператором,

предоставление получателям товаров и услуг, реализуемых Оператором, консультаций по вопросам, касающимся доставки товаров, реализуемых Оператором, поддержки получателей товаров и услуг, реализуемых Оператором.

Для достижения вышеуказанных целей Оператор обрабатывает следующие персональные данные получателей товаров и услуг, реализуемых Оператором:

фамилия, имя, отчество;

номер мобильного телефона;

адрес электронной почты (e-mail);

адрес доставки товаров, реализуемых Оператором;

иная информация (приведенный перечень может сокращаться или расширяться в зависимости от конкретного случая и целей обработки).

5. Как обрабатываются персональные данные

5.1. Оператор может осуществлять обработку персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств путем сбора, записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения, использования, передачи (предоставления, доступа), блокирования, удаления, уничтожения.



5.2. Оператор вправе передавать персональные данные третьим лицам либо поручать обработку персональных данных третьим лицам, если это будет необходимо для достижения цели их обработки в соответствии с настоящей Политикой, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации о персональных данных.



5.3. Оператор будет осуществлять обработку персональных данных не дольше, чем этого требуют цели их обработки, если иные сроки не предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации о персональных данных.

6. Как защищаются персональные данные

6.1. Оператор ответственно подходит к вопросу защиты собранных персональных данных реализует требования к их защите путем принятия комплекса мер, необходимых и достаточных для обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных действующим законодательством Российском Федерации о персональных данных.



6.2. При этом Оператор не несет ответственности за получение третьими лицами персональных данных путем получения доступа к личному кабинету зарегистрированных пользователей. Зарегистрированные пользователи Сайта обязаны самостоятельно обеспечивать сохранность данных для доступа к своему личному кабинету.

7. Согласие на обработку персональных данных и применимые оговорки

7.1. Пользователь Сайта свободно, своей волей и в своем интересе предоставляет Оператору свои персональные данные.



7.2. Принимая условия настоящей Политики, пользователь Сайта настоящим подтверждает, что предоставленные им персональные данные являются достоверными. Оператор исходит из того, что пользователь Сайта предоставляет достоверные персональные данные и поддерживает их в актуальном состоянии.



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7.5. Принимая условия настоящей Политики, пользователь Сайта подтверждает, что ему известны его права и обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации о персональных данных, в частности, право на доступ к своим персональным данным, на отзыв своего согласия.



7.6. Условием прекращения обработки персональных данных является достижение целей обработки персональных данных, истечение срока действия согласия или отзыв согласия субъекта персональных данных на обработку его персональных данных, а также выявление неправомерной обработки персональных данных. Субъект персональных данных может отозвать согласие на обработку своих персональных данных путем направления письменного уведомления на электронный адрес, указанный на Сайте на странице «Оферта».

7.7. Если пользователь Сайта не намерен предоставлять персональные данные или не принимает настоящую Политику, то он должен прекратить использование Сайта, в этом случае Оператор не сможет обеспечить пользователю использование Сайта.

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8.4. Если пользователь Сайта не согласен с использованием методов, средств и инструментов интернет-статистики и настройки, он должен прекратить использование Сайта, в этом случае Оператор не сможет обеспечить пользователю использование Сайта.

9. Уничтожение персональных данных

9.1. При достижении целей обработки персональных данных, истечении срока действия согласия на обработку персональных данных, а также в случае отзыва субъекта персональных данных согласия на обработку, персональные данные подлежат уничтожению, если:

иное не предусмотрено договором, стороной которого, выгодоприобретателем или поручителем по которому является субъект персональных данных;

иное не предусмотрено иным соглашением между оператором и субъектом персональных данных.

9.2. В случае если обработка персональных данных осуществляется Оператором без использования средств автоматизации, документом, подтверждающим уничтожение персональных данных субъектов персональных данных, является акт об уничтожении персональных данных.



9.3. В случае если обработка персональных данных осуществляется Оператором с использованием средств автоматизации, документами, подтверждающими уничтожение персональных данных субъектов персональных данных, являются акт об уничтожении персональных данных и выгрузка из журнала регистрации событий в информационной системе персональных данных.



9.4. В случае если обработка персональных данных осуществляется Оператором одновременно с использованием средств автоматизации и без использования средств

автоматизации, документами, подтверждающими уничтожение персональных данных субъектов персональных данных, являются акт об уничтожении персональных данных и выгрузка из журнала регистрации событий в информационной системе персональных данных.



9.5. Акт об уничтожении персональных данных и выгрузка из журнала подлежат хранению в течение 3 лет с момента уничтожения персональных данных.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящая Политика подлежит изменению или дополнению в случаях внесения соответствующих изменений или дополнений в действующее законодательство Российской Федерации о персональных данных, а также может быть изменена в любое время по усмотрению Оператора. Действующая редакция Политики Оператора всегда доступна для просмотра неограниченным кругом лиц на Сайте.



10.2. Все отношения с участием Оператора, касающиеся обработки и защиты персональных данных и не получившие непосредственного отражения в настоящей Политике, регулируются согласно положениям действующего законодательства Российской Федерации о персональных данных.



10.3. Дата последнего обновления Политики: 10.10.2023