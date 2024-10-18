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Розыгрыш 1 000 000₽ от Фишка Суши — без шуток, без подвохов!



Мы не тратили миллион на рекламу — мы решили отдать его вам.

Миллион рублей от Фишка Суши
Да, вы всё правильно поняли: Фишка Суши запускает масштабный розыгрыш с общим призовым фондом 1 000 000 рублей, в котором может победить любой наш клиент. Без сложных условий, без подписок на 100 пабликов, без требований выкупать сетов на 10 000.
Мы выбрали честный путь: сделать подарок тем, кто с нами. Эту акцию мы запустили не для хайпа, а для того, чтобы сказать: "Спасибо, что вы с нами!"



Как участвовать в розыгрыше?

Для участия мы создали специальный сет с говорящим названием — МИЛЛИОНЕР. Это не обычный сет, а праздничная сборка с морепродуктами, настоящая гастрономическая награда.
🧾 Цена? Всего 499₽.
Сет Миллионер
Каждый, кто заказал сет МИЛЛИОНЕРавтоматически становится участником розыгрыша.
Причём каждый заказ с этим сетом = плюс один шанс выиграть.
  • Хочешь — заказывай один раз.
  • Хочешь — хоть каждый день.
  • Всё честно.
Можно:
  • заказывать неограниченное количество раз;
  • добавлять МИЛЛИОНЕР к любому другому заказу;
  • участвовать даже если заказан только этот сет (на самовывоз или с доставкой).
Нельзя:
Всё, больше ничего не нужно. Мы не усложняли условия, потому что понимаем: это праздник, а не квест.

Когда и как проходит розыгрыш?

🗓 Дата подведения итогов: 15 сентября 2025 года
В этот день мы в прямом эфире случайным образом выберем победителей среди всех заказов, в которых был сет МИЛЛИОНЕР.
🎥 Прозрачно. Честно. Эмоционально.
ВАЖНО: Приз можно будет забрать только лично на точке самовывоза Фишка Суши в том городе, где был сделан заказ.

Призовой фонд: 1 000 000₽ наличными

Мы хотели сначала отдать всю сумму одному человеку... Но потом поняли: 19 победителей — звучит куда мощнее!
Вот как распределяются призы:
🥇 1 место — 300 000₽
🥈 2 место — 200 000₽
🥉 3 место — 100 000₽
🏅 4–9 место — по 50 000₽ (6 человек)
🎉 10–19 место — по 10 000₽ (10 человек)
Итого — 1 000 000₽, которые мы вручим тем, кто просто любит вкусно поесть.

Юридические детали

📌 Организатор акции: ИП Браженкова Наталья Юрьевна, ИНН 026705364890, ОГРНИП 323290000045784
📌 Организатор оплачивает все налоги, включая НДФЛ — вы ничего не доплачиваете. 📌 Приз выдаётся на руки за вычетом налога, по паспорту и подписанию акта.
📃 Ознакомиться с полной офертой акции можно по ссылке: http://fishka-sushi.ru/offerta-pogonya-za-millionom


Суши и роллы от ФИШКА СУШИ

Ощутите вкус настоящих суши и роллов с нашей доставкой!
Мы работаем для жителей Мончегорска, Октябрьский, Кемерово, Череповца, Чебаркуля, Мелеуза, Миасса, Южноуральска, Новодвинска, Сак, Альметьевска, Златоуста, Архангельска, Ярославля, Северодвинска, Стерлитамака, Чайковского, Балашихи, Мурманска, Уфы, Салавата, Южно-Сахалинска, Сыктывкара, Кирова, Томска, Ишимбая, Шушар, Троицка и Великого Новгорода.
Свежие ингредиенты, тщательно продуманные рецепты и идеальная подача — все, чтобы ваш заказ стал маленьким праздником. Радуем вкусом каждый день!

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