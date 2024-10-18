Розыгрыш 1 000 000₽ от Фишка Суши — без шуток, без подвохов!
Мы не тратили миллион на рекламу — мы решили отдать его вам.
Да, вы всё правильно поняли: Фишка Суши запускает масштабный розыгрыш с общим призовым фондом 1 000 000 рублей, в котором может победить любой наш клиент. Без сложных условий, без подписок на 100 пабликов, без требований выкупать сетов на 10 000.
Мы выбрали честный путь: сделать подарок тем, кто с нами. Эту акцию мы запустили не для хайпа, а для того, чтобы сказать: "Спасибо, что вы с нами!"
Как участвовать в розыгрыше?
Для участия мы создали специальный сет с говорящим названием — МИЛЛИОНЕР. Это не обычный сет, а праздничная сборка с морепродуктами, настоящая гастрономическая награда.
🧾 Цена? Всего 499₽.
Каждый, кто заказал сет МИЛЛИОНЕР — автоматически становится участником розыгрыша.
Причём каждый заказ с этим сетом = плюс один шанс выиграть.
Хочешь — заказывай один раз.
Хочешь — хоть каждый день.
Всё честно.
Можно:
заказывать неограниченное количество раз;
добавлять МИЛЛИОНЕР к любому другому заказу;
участвовать даже если заказан только этот сет (на самовывоз или с доставкой).
Всё, больше ничего не нужно. Мы не усложняли условия, потому что понимаем: это праздник, а не квест.
Когда и как проходит розыгрыш?
🗓 Дата подведения итогов: 15 сентября 2025 года
В этот день мы в прямом эфире случайным образом выберем победителей среди всех заказов, в которых был сет МИЛЛИОНЕР.
🎥 Прозрачно. Честно. Эмоционально.
ВАЖНО: Приз можно будет забрать только лично на точке самовывоза Фишка Суши в том городе, где был сделан заказ.
Призовой фонд: 1 000 000₽ наличными
Мы хотели сначала отдать всю сумму одному человеку... Но потом поняли: 19 победителей — звучит куда мощнее!
Вот как распределяются призы:
🥇 1 место — 300 000₽ 🥈 2 место — 200 000₽ 🥉 3 место — 100 000₽ 🏅 4–9 место — по 50 000₽ (6 человек) 🎉 10–19 место — по 10 000₽ (10 человек)
Итого — 1 000 000₽, которые мы вручим тем, кто просто любит вкусно поесть.
Юридические детали
📌 Организатор акции: ИП Браженкова Наталья Юрьевна, ИНН 026705364890, ОГРНИП 323290000045784 📌 Организатор оплачивает все налоги, включая НДФЛ — вы ничего не доплачиваете. 📌 Приз выдаётся на руки за вычетом налога, по паспорту и подписанию акта.