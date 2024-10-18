Розыгрыш 1 000 000₽ от Фишка Суши — без шуток, без подвохов!



Мы не тратили миллион на рекламу — мы решили отдать его вам.



Миллион рублей от Фишка Суши

1 000 000 рублей, в котором может победить любой наш клиент. Без сложных условий, без подписок на 100 пабликов, без требований выкупать сетов на 10 000. Да, вы всё правильно поняли: Фишка Суши запускает масштабный розыгрыш с общим призовым фондом, в котором может победить любой наш клиент. Без сложных условий, без подписок на 100 пабликов, без требований выкупать сетов на 10 000.

Мы выбрали честный путь: сделать подарок тем, кто с нами. Эту акцию мы запустили не для хайпа, а для того, чтобы сказать: "Спасибо, что вы с нами!"









Как участвовать в розыгрыше?

Для участия мы создали специальный сет с говорящим названием — МИЛЛИОНЕР. Это не обычный сет, а праздничная сборка с морепродуктами, настоящая гастрономическая награда.

🧾 Цена? Всего 499₽.



Сет Миллионер

автоматически становится участником розыгрыша. Каждый, кто заказал сет МИЛЛИОНЕР розыгрыша.

Причём каждый заказ с этим сетом = плюс один шанс выиграть.

Хочешь — заказывай один раз.

Хочешь — хоть каждый день.

Всё честно.

Можно:

заказывать неограниченное количество раз;

добавлять МИЛЛИОНЕР к любому другому заказу;

участвовать даже если заказан только этот сет (на самовывоз или с доставкой).

Нельзя:

участвовать без подписки на нашу группу ВКонтакте: https://vk.com/million_fishka

Всё, больше ничего не нужно. Мы не усложняли условия, потому что понимаем: это праздник, а не квест.



Когда и как проходит розыгрыш?

🗓 Дата подведения итогов: 15 сентября 2025 года

В этот день мы в прямом эфире случайным образом выберем победителей среди всех заказов, в которых был сет МИЛЛИОНЕР.

🎥 Прозрачно. Честно. Эмоционально.

ВАЖНО: Приз можно будет забрать только лично на точке самовывоза Фишка Суши в том городе, где был сделан заказ.





Призовой фонд: 1 000 000₽ наличными

Мы хотели сначала отдать всю сумму одному человеку... Но потом поняли: 19 победителей — звучит куда мощнее!

Вот как распределяются призы:

🥇 1 место — 300 000₽

🥈 2 место — 200 000₽

🥉 3 место — 100 000₽

🏅 4–9 место — по 50 000₽ (6 человек)

🎉 10–19 место — по 10 000₽ (10 человек)

Итого — 1 000 000₽, которые мы вручим тем, кто просто любит вкусно поесть.

Юридические детали

📌 Организатор акции: ИП Браженкова Наталья Юрьевна, ИНН 026705364890, ОГРНИП 323290000045784

📌 Организатор оплачивает все налоги, включая НДФЛ — вы ничего не доплачиваете. 📌 Приз выдаётся на руки за вычетом налога, по паспорту и подписанию акта.