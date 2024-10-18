Условия использования Бонусных баллов

Настоящие Условия использования Бонусных баллов (далее – «Условия») представляют собой неотъемлемую часть Программы лояльности Общества с ограниченной ответственностью ООО «БРАСОЛ», именуемого в дальнейшем «Продавец», и определяют порядок начисления и использования Бонусных баллов на Платформе Продавца.

Покупатель присоединяется к настоящим Условиям путем присоединения к Программе лояльности Продавца.

1. Термины и определения

Все термины, употребляемые в настоящем договоре с заглавной буквы, имеют следующие значения:

«Платформа» – сегмент программного обеспечения, предназначенный для дистанционной торговли пищевой продукцией, приготовленными блюдами, напитками и иными товарами схожего и вспомогательного назначения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», расположенный по адресам:

Интернет-сайт: https://fishka-sushi.ru

Мобильное приложение для операционных систем «Android»: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thapl.p456&hl=ru&gl=US

Мобильное приложение для операционных систем «iOS»: https://apps.apple.com/ru/app/%D1%84%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D1%83%D1%88%D0%B8/id1581969068

«Владелец Платформы» – ООО «Назад в будущее» (ИНН: 7839494297, ОГРН: 1147847127757), предоставляющее Продавцу право использовать Платформу на условиях простой (неисключительной) лицензии, в соответствии с отдельно заключенным договором.

«Бонусные баллы» – виртуальная условная единица, представляющая Покупателю возможность использовать ее для получения поощрения, в том числе, в случаях, описанных в Условиях – при приобретении Товаров. Бонусы не имеют наличного выражения и не предоставляют право на их получение в денежном эквиваленте.

«Акция» – маркетинговое стимулирующее мероприятие, условия выполнения которого дают Покупателю право на получение поощрения, в том числе, в виде Бонусных баллов. Условия каждой Акции индивидуальны и размещаются на Платформе и/или в Личном кабинете.

«Товар» – пищевая продукция, блюда, напитки и иные товары схожего и вспомогательного назначения, а также сопутствующие её реализации услуги, в том числе, услуги по доставке.

«Программа лояльности» – набор условий, определяющих участие Покупателей в программе лояльности Продавца.

«Личный кабинет» – персональная страница зарегистрированного Покупателя на Платформе, предназначенная для использования функциональности Платформы.



2. Общие положения о Бонусных баллах

2.1. Бонусные баллы могут быть предоставлены Покупателю в качестве поощрений в рамках проводимых Продавцом акций, его программ лояльности, а также в иных случаях по усмотрению Продавца (например, в целях поддержания лояльности Покупателя к Платформе).

2.2. У каждого Покупателя имеется балльный счёт. Информация о нем доступна в Личном кабинете Покупателя.

2.3. Если прямо не предусмотрено иное, при приобретении Товара, посредством Платформы, Покупатель может применить Бонусные баллы для получения скидки к стоимости Товара из расчета 1 Балл = скидка в размере 1 рубль.

2.4. Количество доступных к использованию Баллов в отношении каждого приобретаемого Товара фиксировано и рассчитано автоматически, исходя из общего числа доступных Баллов, в том числе с учётом ограничений, установленных настоящими Условиями. У Покупателя нет возможности выбрать иное количество используемых Баллов для получения скидки на Товар по своему усмотрению, он может либо использовать (списать) Бонусные баллы, либо отказаться от их использования (списания).

2.5. Применяются следующие ограничения на списание Баллов:

2.5.1. Бонусные баллы могут быть использованы Покупателем для получения скидки до None стоимости товара, при этом, минимальная сумма, которую Покупатель должен будет заплатить за каждый Товар – 1 рубль.

2.5.2. Условиями маркетинговых акций могут быть предусмотрены иные ограничения на списание Баллов, полученных Покупателями в рамках этих акций. Продавец уведомляет Покупателя о таких ограничениях путем публикации информации на Платформе и/или в Личном кабинете, либо электронным сообщением с использованием указанных Покупателем контактных данных.

2.6. Бонусные баллы не могут быть использованы для получения скидок на отдельные категории товаров (работ, услуг, имущественных прав), если такие ограничения устанавливаются Продавцом в рамках проводимых акций.

2.7. Бонусные баллы, начисленные неправомерно или ошибочно, подлежат списанию.

3. Порядок аннулирования Баллов

3.1. Продавец вправе без предварительного уведомления аннулировать Бонусные баллы Покупателя в случае наличия у Продавца оснований квалифицировать действия Покупателя как злоупотребление правом (ст. 10 ГК РФ), либо в случае выявления неправомерности получения Бонусных баллов в результате мошеннических или иных неправомерных действий со стороны Покупателя.

3.2. В случае, если заказ Товара был аннулирован по любым причинам после начисления Бонусных баллов, то Бонусные баллы, начисленные за аннулированный заказ, списываются с балльного счета Покупателя.

3.3. В случае возврата некачественного Товара, Бонусные баллы начисляются на балльный счет Покупателя в том количестве, которое ранее было использовано при оплате соответствующего Товара.

3.4. Бонусные баллы, начисленные Продавцом на балльный счет Покупателя в качестве стимула для совершения покупок в определенный Продавцом период времени и не использованные Покупателем в течение указанного периода времени, подлежат списанию.

3.5. Бонусные баллы могут быть списаны с бонусного счёта Покупателя в случае неиспользования Покупателем указанных баллов трёх и более недель («сгорание» бонусных баллов).

4. Прочие условия

4.1. Продавец вправе в любое время в одностороннем порядке внести изменения в настоящие Условия путем их публикации на Платформе и/или в Личном кабинете. Покупатель вправе ознакомиться с актуальной версией Условий.

4.2. Выполнение Покупателем действий, направленных на принятие настоящих условий, получение Бонусных баллов, участие в акциях Продавца, использование Бонусных баллов на Платформе и/или в Личном кабинете, являются подтверждением надлежащего ознакомления и согласия Покупателя с настоящими условиями.

4.3. Все уведомления, сообщения и иная информация, предусмотренные настоящими условиями, направляются Покупателю на Платформе и/или в Личном кабинете, либо электронным сообщением с использованием предоставленных Покупателем контактных данных.

