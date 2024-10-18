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АкцииБизнес ланчСетыКомбо-НаборыХолодные роллыЗапеченные роллыГорячие роллыПростые роллыСуши / ОнигириЗакускиДопыНапитки

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Суши и роллы от ФИШКА СУШИ

Ощутите вкус настоящих суши и роллов с нашей доставкой!
Мы работаем для жителей Череповца, Чебаркуля, Мелеуза, Миасса, Южноуральска, Новодвинска, Сак, Альметьевска, Златоуста, Архангельска, Ярославля, Северодвинска, Тольятти, Стерлитамака, Чайковского, Лесосибирска, Балашихи, Мурманска, Уфы, Салавата, Южно-Сахалинска, Сыктывкара, Кирова, Томска, Ишимбая, Шушар, Троицка и Великого Новгорода.
Свежие ингредиенты, тщательно продуманные рецепты и идеальная подача — все, чтобы ваш заказ стал маленьким праздником. Радуем вкусом каждый день!

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