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    Суши и роллы от ФИШКА СУШИ

    Ощутите вкус настоящих суши и роллов с нашей доставкой!
    Мы работаем для жителей Мончегорска, Октябрьский, Кемерово, Череповца, Чебаркуля, Мелеуза, Миасса, Южноуральска, Новодвинска, Сак, Альметьевска, Златоуста, Архангельска, Ярославля, Северодвинска, Стерлитамака, Чайковского, Балашихи, Мурманска, Уфы, Салавата, Южно-Сахалинска, Сыктывкара, Кирова, Томска, Ишимбая, Шушар, Троицка и Великого Новгорода.
    Свежие ингредиенты, тщательно продуманные рецепты и идеальная подача — все, чтобы ваш заказ стал маленьким праздником. Радуем вкусом каждый день!

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