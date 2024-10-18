Меню
Меню
Закуски/Десерты
NEW
Мидии под сырно-чесночным соусом
197 г
Состав: Мидии, сырная шапочка, чеснок, соус Унаги. кунжут, паприка молотая
499 ₽
NEW
Мидии со спайси соусом
197 г
Состав: Мидии, сырная шапочка, чеснок, соус Спайси, паприка молотая, кужут
499 ₽
NEW
Роллдог с лососем
322 г
Состав: Рис, нори, помидор, сливочный сыр, снежный краб, майонез, лосось, зеленый лук, соус Фирменный, кунжут, салат листовой, кляр, сухари панко
499 ₽
NEW
Веган
Овощные палочки
150 г
Состав: Морковь, огурец, болгарский перец
199 ₽
NEW
Роллдог с курицей
340 г
Состав: Рис, нори, помидор, сливочный сыр, снежный краб, майонез, курица варено-копченая, соус Фирменный, соус Спайси, лук кранч, салат листовой, кляр, сухари панко
399 ₽
NEW
Креветки в соусе Манго
122 г
Сочные креветки в хрустящем кляре, политые насыщенным, ярким соусом Манго
499 ₽
Креветки в кляре
105 г
Сочные креветки в хрустящем кляре
449 ₽
Хит
Сырные палочки
150 г
Моцарелла в хрустящей панировке Перед употреблением рекомендуется разогреть
339 ₽
Стрипсы 3 шт
110 г
179 ₽
Картофель фри
150 г
Вкусный, обжаренный во фритюре, слегка подсоленный картофель
179 ₽
Наггетсы 9 шт
200 г
Мясо курицы, обжаренное в растительном масле во фритюре в панировочных сухарях
289 ₽
Хит
Картофель фри с беконом
220 г
Состав: Картофель фри, бекон, соус цезарь
339 ₽
NEW
Креветочные чипсы
15 г
199 ₽
99 ₽
Веган
Салат Чука
182 г
Состав: чука салат, кунжут белый, соус ореховый
299 ₽
Чизкейк классический 1 шт
100 г
Нежнейший творожно-сливочный вкус, хрустящая основа из песочного теста
169 ₽
Чизкейк клубничный 1 шт
100 г
Нежнейший творожно-сливочный вкус, политый клубничным джемом с хрустящей основой из песочного теста
179 ₽
Моти
от 149 ₽
NEW
Донат шоколадный
70 г
149 ₽
NEW
Донат клубничный
70 г
149 ₽
Архангельск