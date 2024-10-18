### Правила проведения акции "Погоня за миллионом"
**1. Общие положения**
1.1. Настоящие правила (далее — Правила) регулируют условия участия в рекламной акции "Погоня за миллионом" (далее — Акция).
1.2. Акция не является лотереей или азартной игрой, проводится в целях продвижения услуг доставки еды и привлечения внимания к бренду "Фишка Суши".
1.3. Организатор Акции — ИП Браженкова Наталья Юрьевна, ИНН 026705364890, ОГРНИП 323290000045784 (далее — Организатор).
1.4. Акция проводится при участии партнеров Организатора, работающих в 29 городах Российской Федерации, каждый из которых обеспечивает участие своих клиентов в рамках общих условий акции.
**2. Территория и сроки проведения Акции**
2.1. Акция проводится на территории Российской Федерации в 29 городах, где присутствует сеть доставки "Фишка Суши".
2.2. Срок проведения Акции: с 15.06.2025 по 15.09.2025 (включительно).
2.3. Подведение итогов состоится 15.09.2025 в прямом эфире на официальной странице ВКонтакте — https://vk.com/million_fishka
**3. Участники Акции**
3.1. Участником Акции может стать любое дееспособное физическое лицо, достигшее возраста 18 лет, проживающее на территории РФ и выполнившее условия участия, указанные в п. 4 настоящих Правил.
**4. Условия участия**
4.1. Для участия необходимо:
* оформить заказ с участием сета "МИЛЛИОНЕР" на сумму не менее 499₽ через официальные каналы доставки "Фишка Суши";
* быть подписанным на официальное сообщество vk.com/fishka\_sushi;
* указывать корректные контактные данные при оформлении заказа.
4.2. Один заказ с сетом "МИЛЛИОНЕР" = один билет на участие. Каждый дополнительный заказ с этим сетом — дополнительный шанс на победу.
**5. Призовой фонд Акции**
5.1. Общий призовой фонд составляет 1 000 000 рублей и распределяется следующим образом:
* 1 место — 300 000₽;
* 2 место — 200 000₽;
* 3 место — 100 000₽;
* с 4 по 9 место — по 50 000₽ каждому;
* с 10 по 19 место — по 10 000₽ каждому.
**6. Определение победителей**
6.1. Победители определяются случайным образом в прямом эфире 15.09.2025 из списка всех заказов, включающих сет "МИЛЛИОНЕР".
6.2. Один участник может выиграть только один приз. В случае многократного попадания — учитывается первый выигрыш.
6.3. Организатор вправе потребовать подтверждение личности победителя.
**7. Получение призов**
7.1. Приз выдаётся партнером Организатора в том городе, где был совершен заказ, обеспечивший победу.
7.2. Победитель обязан лично явиться на точку самовывоза "Фишка Суши" в указанном городе и подписать акт приема-передачи денежных средств.
7.3. Выдача приза осуществляется **в течение 7 календарных дней** с момента объявления результатов. Если победитель не явился за призом в указанный срок, проводится переизбрание нового победителя.
**8. Налогообложение**
8.1. Денежные призы выдаются победителям за вычетом налога на доход физических лиц (НДФЛ) в размере **35%**, в соответствии с п. 2 ст. 224 НК РФ.
8.2. Налог уплачивается Организатором от имени победителя. Участник не обязан самостоятельно производить уплату налога.
**9. Ответственность**
9.1. Организатор не несёт ответственности за невозможность связи с участником из-за некорректных данных.
9.2. Организатор имеет право отказать в участии или вручении приза при выявлении нарушений условий Акции.
**10. Заключительные положения**
10.1. Факт участия в Акции означает полное согласие с настоящими Правилами.
10.2. Организатор оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила без предварительного уведомления.
10.3. Текущая редакция Правил размещена на официальной странице Акции — https://fishka-sushi.ru/rozygrysh-milliona-ot-fishka-sushi