### Правила проведения акции "Погоня за миллионом"



**1. Общие положения**

1.1. Настоящие правила (далее — Правила) регулируют условия участия в рекламной акции "Погоня за миллионом" (далее — Акция).

1.2. Акция не является лотереей или азартной игрой, проводится в целях продвижения услуг доставки еды и привлечения внимания к бренду "Фишка Суши".

1.3. Организатор Акции — ИП Браженкова Наталья Юрьевна, ИНН 026705364890, ОГРНИП 323290000045784 (далее — Организатор).

1.4. Акция проводится при участии партнеров Организатора, работающих в 29 городах Российской Федерации, каждый из которых обеспечивает участие своих клиентов в рамках общих условий акции.



**2. Территория и сроки проведения Акции**

2.1. Акция проводится на территории Российской Федерации в 29 городах, где присутствует сеть доставки "Фишка Суши".

2.2. Срок проведения Акции: с 15.06.2025 по 15.09.2025 (включительно).

2.3. Подведение итогов состоится 15.09.2025 в прямом эфире на официальной странице ВКонтакте — https://vk.com/million_fishka

**3. Участники Акции**

3.1. Участником Акции может стать любое дееспособное физическое лицо, достигшее возраста 18 лет, проживающее на территории РФ и выполнившее условия участия, указанные в п. 4 настоящих Правил.

**4. Условия участия**

4.1. Для участия необходимо:

* оформить заказ с участием сета "МИЛЛИОНЕР" на сумму не менее 499₽ через официальные каналы доставки "Фишка Суши";

* быть подписанным на официальное сообщество vk.com/fishka\_sushi;

* указывать корректные контактные данные при оформлении заказа.

4.2. Один заказ с сетом "МИЛЛИОНЕР" = один билет на участие. Каждый дополнительный заказ с этим сетом — дополнительный шанс на победу.

**5. Призовой фонд Акции**

5.1. Общий призовой фонд составляет 1 000 000 рублей и распределяется следующим образом:

* 1 место — 300 000₽;

* 2 место — 200 000₽;

* 3 место — 100 000₽;

* с 4 по 9 место — по 50 000₽ каждому;

* с 10 по 19 место — по 10 000₽ каждому.

**6. Определение победителей**

6.1. Победители определяются случайным образом в прямом эфире 15.09.2025 из списка всех заказов, включающих сет "МИЛЛИОНЕР".

6.2. Один участник может выиграть только один приз. В случае многократного попадания — учитывается первый выигрыш.

6.3. Организатор вправе потребовать подтверждение личности победителя.

**7. Получение призов**

7.1. Приз выдаётся партнером Организатора в том городе, где был совершен заказ, обеспечивший победу.

7.2. Победитель обязан лично явиться на точку самовывоза "Фишка Суши" в указанном городе и подписать акт приема-передачи денежных средств.

7.3. Выдача приза осуществляется **в течение 7 календарных дней** с момента объявления результатов. Если победитель не явился за призом в указанный срок, проводится переизбрание нового победителя.

**8. Налогообложение**

8.1. Денежные призы выдаются победителям за вычетом налога на доход физических лиц (НДФЛ) в размере **35%**, в соответствии с п. 2 ст. 224 НК РФ.

8.2. Налог уплачивается Организатором от имени победителя. Участник не обязан самостоятельно производить уплату налога.

**9. Ответственность**

9.1. Организатор не несёт ответственности за невозможность связи с участником из-за некорректных данных.

9.2. Организатор имеет право отказать в участии или вручении приза при выявлении нарушений условий Акции.