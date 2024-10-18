Приветствуем тебя в ресторане ФИШКА СУШИ!🤘



Мы не будем хвастаться и много говорить про наше качество, а просто покажем отзывы дорогих нам клиентов.



И сразу же подарим Вам, замечательный подарок ЦЕЛЫЙ СУШИ СЕТ "ХАЙП" с лососем.



Для активации подарка используйте промокод: 7070



Подарок можно активировать всего один раз при любом заказе от 1390₽.

Промокод будет действовать в течение 6 часов.



Отзывы наших клиентов: