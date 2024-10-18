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Приветствуем тебя в ресторане ФИШКА СУШИ!🤘

Мы не будем хвастаться и много говорить про наше качество, а просто покажем отзывы дорогих нам клиентов.

И сразу же подарим Вам, замечательный подарок ЦЕЛЫЙ СУШИ СЕТ "ХАЙП" с лососем.

Для активации подарка используйте промокод: 7076

Подарок можно активировать всего один раз при любом заказе от 1390₽.
Промокод будет действовать в течение 6 часов.

Отзывы наших клиентов:

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