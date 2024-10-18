Суши под угрозой: рыбы станет меньше, цены вырастут, рестораны закроются?

На фото: Максим Шмидт, владелец «Фишка Суши Ярославль»

Суши стали частью нашей жизни, но мало кто знает, что индустрия под угрозой. Ресурсы океанов истощаются, а качество рыбы падает. Это уже не слухи — это реальность, с которой мы сталкиваемся каждый день.

Мировая проблема: рыбы станет меньше

Океан на грани. Около 30% рыбных запасов мира под угрозой исчезновения. Лосось, тунец, креветки — те самые ингредиенты наших роллов — уже становятся дефицитом. Это значит рост цен и массовое закрытие ресторанов, которые не выдержат кризиса.

Поддельная рыба — опасность на столе

Каждый третий кусок рыбы — фальшивка. Вместо лосося — окрашенная теляпия, вместо тунца — скумбрия. Это не только удар по вкусу, но и риск для здоровья: химикаты, антибиотики, токсичные вещества.

Мы готовы к вызовам

В ресторане «Фишка Суши» мы заранее подготовились:

Экологичное сырье. Рыба только от проверенных поставщиков с сертификатами.

Контроль качества. Мы знаем всё о происхождении каждого ингредиента.

Запасной план. Локальное производство и устойчивый подход.

О наших подходах и философии мы говорим открыто — все детали есть на сайте ресторана «Фишка Суши»: fishka-sushi.ru . Это часть нашей ответственности перед клиентами и рынком.

Как выбирать суши?

Смотрите на рыбу. Лосось должен быть ярким и свежим. Доверяйте проверенным ресторанам. Открытая информация о продуктах — признак качества. Не экономьте на здоровье. Дешёвая доставка не стоит риска.

Суши меняются. Но в «Фишка Суши» мы уверены: правильный подход спасёт и бизнес, и ваш вкус. Вы можете не просто доверять нам, но и узнать, как это работает, заглянув за кулисы нашего производства.

С заботой, Максим Шмидт

Владелец «Фишка Суши Ярославль»

fishka-sushi.ru