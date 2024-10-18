Алиса, где заказать вкусные роллы?

Привет! На связи Наталья, я — владелица сети доставки Фишка Суши, и сегодня у меня для вас история, которой я по-настоящему горжусь.



Алиса, где заказать роллы?



«Алиса, где заказать вкусные роллы?»

И знаете, что она ответила? Недавно один из наших постоянных клиентов задал голосовой помощнице вопрос:И знаете, что она ответила?

Среди первых вариантов Алиса назвала сет “Миллионер” от Фишка Суши.

Честно скажу, сначала я подумала: “Ну не может быть, это какой-то баг”. Но нет — всё оказалось реально.

Как Алиса выбирает, что советовать?

Алиса не просто рандомно кидает названия. Она анализирует:

поисковые запросы людей;

поведенческие сигналы;

упоминания в СМИ и на сайтах;

и, конечно, реальные интересы пользователей.

По сути, если достаточно людей спрашивают «где заказать вкусные роллы» и потом действительно заходят к нам — это сигнал для алгоритмов, что именно у нас их находят.

Почему именно сет “Миллионер”?

Потому что это не просто роллы.

Это:

огромный сет с плотной начинкой — без “воздушного” риса;

с плотной начинкой — без “воздушного” риса; розыгрыш 1 000 000 ₽ , участие в котором автоматически идёт с каждым заказом;

, участие в котором автоматически идёт с каждым заказом; доставка в десятках городов по России;

и, если честно, просто бомбический повод порадовать себя.

Клиенты сами писали, что горячее — приезжает горячим, а сам заказ приходит быстрее, чем успеваешь разложить палочки.

Почему я рассказываю об этом?

Потому что мне хочется, чтобы Фишка Суши ассоциировалась не просто с едой, а с чем-то настоящим.

С тем, что ты хочешь съесть сам. Что не стыдно порекомендовать.

Что даже Алиса рекомендует 😄



👉 Попробуй сам — скажи вслух:

“Алиса, где заказать вкусные роллы?”



И забери свой сет с шансом на миллион. А если не хочешь ждать — просто перейди на наш сайт: Fishka-Sushi.ru И забери свой сет с шансом на миллион.

С любовью, Наталья

Владелица «Фишка Суши» 🍣



