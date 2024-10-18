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🍣 Какие роллы действительно самые вкусные в Кемерово?



Вот топовые позиции из актуального меню Фишка Суши в Кемерове, которые реально выигрывают у клиентов:

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Филадельфия Люкс

(холодный ролл, 270 г)

Сочетание: лосось, сливочный сыр — классика, но в прокаче. Пользуется стабильным спросом.

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Эби Бум

(холодный ролл, 245 г)

Креветки в кляре, сливочный сыр, острый соус манго‑чили и миндальные лепестки — ярко, свежо и с кайфом.Фишка Cуши+1Фишка Cуши+1

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Запечённый с дымком

(270 г)

С курицей варёно-копчёной, сливочным сыром, паприкой и фирменным соусом — мягкий дымок, сочный вкус.

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Запечённый с окунем темпура

(263 г)

Темпура окунь, сливочный сыр, икра тобико, паприка, салат — очень сбалансированная текстура.

🏅 Почему именно эти роллы?

  • Они входят в категорию “хот” и “запечённого” формата, а это значит насыщенные, тёплые и удобные для любых гостей. Фишка CушиФишка CушиФишка Cуши
  • Филадельфия Люкс и Эби Бум — одни из самых любимых среди онлайн‑заказов благодаря узнаваемому вкусу и консистенции.
  • Отзывы о Фишке Суши подтверждают: роллы свежие, качественные и доставляются быстро.

✅ Где заказать роллы в Кемерово

На сайте fishka-sushi.ru — доставка по всему Кемерово в течение часа, система лояльности, акции, удобный онлайн‑меню.

💬 Отзывы клиентов:

"Роллы вкусные, продукты свежие. Всё быстро и аккуратно!" — отзыв из Кемерова Фишка Суши
"Большой выбор роллов с рыбой и обильной начинкой." 2ГИС


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