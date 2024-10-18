🍣 Какие роллы действительно самые вкусные в Кемерово?
Вот топовые позиции из актуального меню Фишка Суши в Кемерове, которые реально выигрывают у клиентов:
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Филадельфия Люкс
(холодный ролл, 270 г)
Сочетание: лосось, сливочный сыр — классика, но в прокаче. Пользуется стабильным спросом.
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Эби Бум
(холодный ролл, 245 г)
Креветки в кляре, сливочный сыр, острый соус манго‑чили и миндальные лепестки — ярко, свежо и с кайфом.Фишка Cуши+1Фишка Cуши+1
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Запечённый с дымком
(270 г)
С курицей варёно-копчёной, сливочным сыром, паприкой и фирменным соусом — мягкий дымок, сочный вкус.
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Запечённый с окунем темпура
(263 г)
Темпура окунь, сливочный сыр, икра тобико, паприка, салат — очень сбалансированная текстура.
🏅 Почему именно эти роллы?
- Они входят в категорию “хот” и “запечённого” формата, а это значит насыщенные, тёплые и удобные для любых гостей. Фишка CушиФишка CушиФишка Cуши
- Филадельфия Люкс и Эби Бум — одни из самых любимых среди онлайн‑заказов благодаря узнаваемому вкусу и консистенции.
- Отзывы о Фишке Суши подтверждают: роллы свежие, качественные и доставляются быстро.
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💬 Отзывы клиентов:
"Роллы вкусные, продукты свежие. Всё быстро и аккуратно!" — отзыв из Кемерова Фишка Суши
"Большой выбор роллов с рыбой и обильной начинкой." 2ГИС
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