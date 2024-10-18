🥢 Как выбрать идеальный сет?
Привет! Я Алина — админ доставки Суши Фишка в Череповце
. И если ты хоть раз терялся в выборе между "Филадельфией", "Калифорнией" и "этим вот крутым запечённым роллом с креветкой", — ты не один 😅
Я каждый день вижу заказы, слышу отзывы и знаю, какие сеты заходят лучше всего. Вот тебе моя личная шпаргалка — как выбрать именно твой идеальный ролл-сет и не пожалеть 👇
💏 Ужин на двоих — бери нежность с перчиком
Если вы с кем-то важным, то:
- бери что-то с лососем и сыром, например сет "Романтика" — он прям создан для уютных вечеров;
- добавь чуть-чуть острого (у нас есть роллы с соусом кимчи — 🔥);
- и обязательно что-то запечённое, чтобы было тепло и сытно.
🍣 Средний чек: 1100–1500₽ — по ощущениям, как поход в ресторан, только дома и в пижаме.
🎉 Компания друзей? Никаких ограничений
Тут действуем по принципу "чем больше, тем лучше":
- сет "Самурай" — сразу и запечённое, и классика, и немного экзотики;
- сет "Всё включено" — когда хочется ВСЁ и сразу 😎;
- и не забудь напитки — лимонады и соки у нас вкусные, реально.
🧃 Лайфхак: если заказываешь от 1390₽ — можно получить +1 блюдо в подарок. Бонусы любим!
☁️ Соло-вечер? Себя тоже нужно баловать
Для тех, кто хочет устроить себе Netflix & роллы:
- бери мини-сеты — от 8 до 16 кусочков;
- добавь гункан с икрой или тунцом — кайфуешь, как будто в Японии;
- закажи запечённые роллы — они как тёплое одеяло для желудка.
Мини-сеты у нас от 590₽, и да, они выглядят так, будто их собирали для сторис.
🚗 А теперь важное — про доставку
Доставка роллов в Череповце — это не просто красиво звучит. У нас всё чётко:
- 🚀 45–60 минут от заказа до двери;
- ❄️ Термобоксы — роллы не остынут;
- 👀 Каждый заказ проверяется вручную (я лично смотрю, чтобы всё выглядело аппетитно и ровненько);
- 🧾 Упаковка, палочки, соус, салфетки — всё на месте, всегда.
💬 Заключение от Алины
Я всегда говорю: "Суши — это не просто еда. Это настроение".
Суши Череповец — это когда ты в любимом городе, с любимыми людьми (или сам с собой), и у тебя на столе сет, собранный с душой.
Так что — не парься. Залетай на сайт, выбирай, заказывай.
А мы уже на старте. С любовью и васаби,Алина — твой человек в Суши Фишке 🍣
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