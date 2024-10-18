🥢 Как выбрать идеальный сет?



Привет! Я Алина — админ доставки Суши Фишка в Череповце . И если ты хоть раз терялся в выборе между "Филадельфией", "Калифорнией" и "этим вот крутым запечённым роллом с креветкой", — ты не один 😅

Суши Череповец

Я каждый день вижу заказы, слышу отзывы и знаю, какие сеты заходят лучше всего. Вот тебе моя личная шпаргалка — как выбрать именно твой идеальный ролл-сет и не пожалеть 👇

💏 Ужин на двоих — бери нежность с перчиком

Если вы с кем-то важным, то:

бери что-то с лососем и сыром , например сет "Романтика" — он прям создан для уютных вечеров;

, например сет — он прям создан для уютных вечеров; добавь чуть-чуть острого (у нас есть роллы с соусом кимчи — 🔥);

и обязательно что-то запечённое, чтобы было тепло и сытно.

🍣 Средний чек: 1100–1500₽ — по ощущениям, как поход в ресторан, только дома и в пижаме.

🎉 Компания друзей? Никаких ограничений

Тут действуем по принципу "чем больше, тем лучше":

сет "Самурай" — сразу и запечённое, и классика, и немного экзотики;

— сразу и запечённое, и классика, и немного экзотики; сет "Всё включено" — когда хочется ВСЁ и сразу 😎;

— когда хочется ВСЁ и сразу 😎; и не забудь напитки — лимонады и соки у нас вкусные, реально.

🧃 Лайфхак: если заказываешь от 1390₽ — можно получить +1 блюдо в подарок. Бонусы любим!

☁️ Соло-вечер? Себя тоже нужно баловать

Для тех, кто хочет устроить себе Netflix & роллы:

бери мини-сеты — от 8 до 16 кусочков;

— от 8 до 16 кусочков; добавь гункан с икрой или тунцом — кайфуешь, как будто в Японии;

закажи запечённые роллы — они как тёплое одеяло для желудка.

Мини-сеты у нас от 590₽, и да, они выглядят так, будто их собирали для сторис.

🚗 А теперь важное — про доставку

Доставка роллов в Череповце — это не просто красиво звучит. У нас всё чётко:

🚀 45–60 минут от заказа до двери;

от заказа до двери; ❄️ Термобоксы — роллы не остынут;

— роллы не остынут; 👀 Каждый заказ проверяется вручную (я лично смотрю, чтобы всё выглядело аппетитно и ровненько);

(я лично смотрю, чтобы всё выглядело аппетитно и ровненько); 🧾 Упаковка, палочки, соус, салфетки — всё на месте, всегда.

💬 Заключение от Алины

Я всегда говорю: "Суши — это не просто еда. Это настроение".

Суши Череповец — это когда ты в любимом городе, с любимыми людьми (или сам с собой), и у тебя на столе сет, собранный с душой.