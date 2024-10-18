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🥢 Как выбрать идеальный сет?

Привет! Я Алина — админ доставки Суши Фишка в Череповце. И если ты хоть раз терялся в выборе между "Филадельфией", "Калифорнией" и "этим вот крутым запечённым роллом с креветкой", — ты не один 😅
Суши Череповец
Я каждый день вижу заказы, слышу отзывы и знаю, какие сеты заходят лучше всего. Вот тебе моя личная шпаргалка — как выбрать именно твой идеальный ролл-сет и не пожалеть 👇

💏 Ужин на двоих — бери нежность с перчиком

Если вы с кем-то важным, то:
  • бери что-то с лососем и сыром, например сет "Романтика" — он прям создан для уютных вечеров;
  • добавь чуть-чуть острого (у нас есть роллы с соусом кимчи — 🔥);
  • и обязательно что-то запечённое, чтобы было тепло и сытно.
🍣 Средний чек: 1100–1500₽ — по ощущениям, как поход в ресторан, только дома и в пижаме.

🎉 Компания друзей? Никаких ограничений

Тут действуем по принципу "чем больше, тем лучше":
  • сет "Самурай" — сразу и запечённое, и классика, и немного экзотики;
  • сет "Всё включено" — когда хочется ВСЁ и сразу 😎;
  • и не забудь напитки — лимонады и соки у нас вкусные, реально.
🧃 Лайфхак: если заказываешь от 1390₽ — можно получить +1 блюдо в подарок. Бонусы любим!

☁️ Соло-вечер? Себя тоже нужно баловать

Для тех, кто хочет устроить себе Netflix & роллы:
  • бери мини-сеты — от 8 до 16 кусочков;
  • добавь гункан с икрой или тунцом — кайфуешь, как будто в Японии;
  • закажи запечённые роллы — они как тёплое одеяло для желудка.
Мини-сеты у нас от 590₽, и да, они выглядят так, будто их собирали для сторис.

🚗 А теперь важное — про доставку

Доставка роллов в Череповце — это не просто красиво звучит. У нас всё чётко:
  • 🚀 45–60 минут от заказа до двери;
  • ❄️ Термобоксы — роллы не остынут;
  • 👀 Каждый заказ проверяется вручную (я лично смотрю, чтобы всё выглядело аппетитно и ровненько);
  • 🧾 Упаковка, палочки, соус, салфетки — всё на месте, всегда.

💬 Заключение от Алины

Я всегда говорю: "Суши — это не просто еда. Это настроение".
Суши Череповец — это когда ты в любимом городе, с любимыми людьми (или сам с собой), и у тебя на столе сет, собранный с душой.
Так что — не парься. Залетай на сайт, выбирай, заказывай.
А мы уже на старте. С любовью и васаби,
Алина — твой человек в Суши Фишке 🍣

Еще больше интересного в нашем суши блоге.

Суши и роллы от ФИШКА СУШИ

Ощутите вкус настоящих суши и роллов с нашей доставкой!
Мы работаем для жителей Мончегорска, Октябрьский, Кемерово, Череповца, Чебаркуля, Мелеуза, Миасса, Южноуральска, Новодвинска, Сак, Альметьевска, Златоуста, Архангельска, Ярославля, Северодвинска, Стерлитамака, Чайковского, Балашихи, Мурманска, Уфы, Салавата, Южно-Сахалинска, Сыктывкара, Кирова, Томска, Ишимбая, Шушар, Троицка и Великого Новгорода.
Свежие ингредиенты, тщательно продуманные рецепты и идеальная подача — все, чтобы ваш заказ стал маленьким праздником. Радуем вкусом каждый день!

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