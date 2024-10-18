Всем привет, на связи Макс из «Суши-Фишка», Ярославль!

Рассказываю о нашей еженедельной акции «Голодный офис».



Суши Ярославль



Каждую пятницу в блоге ВКонтакте мы разыгрываем полноценный сет роллов с бесплатной доставкой прямо к рабочему столу.



Условия просты: подпишитесь на сообщество, оставьте в комментарии к розыгрышному посту точный адрес и название компании, а затем ждите результата.



Система случайного выбора определяет счастливчика, и уже к обеду курьер стучит в ваш кабинет с горячим мисо-супом, сочной «Филадельфией» и хрустящей «Калифорнией».

За первый месяц участие приняли более двадцати офисных команд, и отзывы коллег — сплошной восторг: люди делятся фото-отчётами, отмечают свежесть и аккуратную нарезку.



Подробное меню и закулисье кухни мы ежедневно публикуем в ленте, поэтому подписывайтесь и ловите самые вкусные новости первыми.

Акция помогает познакомить ярославцев с нашим сервисом, а мы получаем живую обратную связь, чтобы становиться лучше.