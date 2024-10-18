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Всем привет, на связи Макс из «Суши-Фишка», Ярославль!
Рассказываю о нашей еженедельной акции «Голодный офис».
Рассказываю о нашей еженедельной акции «Голодный офис».
Каждую пятницу в блоге ВКонтакте мы разыгрываем полноценный сет роллов с бесплатной доставкой прямо к рабочему столу.
Условия просты: подпишитесь на сообщество, оставьте в комментарии к розыгрышному посту точный адрес и название компании, а затем ждите результата.
Система случайного выбора определяет счастливчика, и уже к обеду курьер стучит в ваш кабинет с горячим мисо-супом, сочной «Филадельфией» и хрустящей «Калифорнией».
За первый месяц участие приняли более двадцати офисных команд, и отзывы коллег — сплошной восторг: люди делятся фото-отчётами, отмечают свежесть и аккуратную нарезку.
Подробное меню и закулисье кухни мы ежедневно публикуем в ленте, поэтому подписывайтесь и ловите самые вкусные новости первыми.
Акция помогает познакомить ярославцев с нашим сервисом, а мы получаем живую обратную связь, чтобы становиться лучше.
Подробное меню и закулисье кухни мы ежедневно публикуем в ленте, поэтому подписывайтесь и ловите самые вкусные новости первыми.
Акция помогает познакомить ярославцев с нашим сервисом, а мы получаем живую обратную связь, чтобы становиться лучше.
Не повезло с победой? Ничего страшного: в любое время вы можете оформить заказ на любимые роллы и сеты на странице суши Ярославль — доставим быстро, аккуратно и с улыбкой. До встречи в вашем офисе!