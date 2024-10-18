Екатерина в городе: как найти бесплатный сет от Суши Фишка?
Каждую неделю в Архангельске происходит нечто интригующее. Администратор Екатерина из “Суши Фишка” берёт с собой пару свежих сетов, заряжает улыбку — и отправляется в одно из самых узнаваемых мест города. Это может быть парк, набережная, исторический уголок или просто атмосферная точка, где приятно остановиться и сфотографироваться. Что дальше? Она выкладывает фото в соцсетях — и начинается охота!
❗️Первый подписчик, который найдёт Екатерину и назовёт кодовое слово — получает бесплатный сет.Никаких розыгрышей, никаких случайностей. Только внимание, скорость и немного везения.
Как это работает?
Следи за нашими постами — Екатерина публикует фото с локацией.
Угадывай место — иногда это легко, иногда нужна смекалка.
Приходи, скажи кодовое слово — и забирай сет 🎁
Почему мы это делаем?
Мы не просто хотим, чтобы вы могли заказать суши в Архангельске — мы хотим подарить вам эмоции. Проект «С Фишкой в город» — это способ быть ближе, радовать неожиданные встречи, общаться вживую и превращать обычный день в повод для улыбки.
Что дальше?
Следующая вылазка уже в эту пятницу. Следи за лентой — и может быть, именно ты найдёшь Екатерину первым.
А если найдёшь её три раза подряд — мы приготовили особый приз 🎁
Смотри внимательно. Лови момент. Забирай свой сет. Больше интересного вы найдете в блоге Фишка Суши: https://fishka-sushi.ru/news
Суши и роллы от ФИШКА СУШИ
Ощутите вкус настоящих суши и роллов с нашей доставкой!
Мы работаем для жителей Мончегорска, Октябрьский, Кемерово, Череповца, Чебаркуля, Мелеуза, Миасса, Южноуральска, Новодвинска, Сак, Альметьевска, Златоуста, Архангельска, Ярославля, Северодвинска, Стерлитамака, Чайковского, Балашихи, Мурманска, Уфы, Салавата, Южно-Сахалинска, Сыктывкара, Кирова, Томска, Ишимбая, Шушар, Троицка и Великого Новгорода.
Свежие ингредиенты, тщательно продуманные рецепты и идеальная подача — все, чтобы ваш заказ стал маленьким праздником. Радуем вкусом каждый день!