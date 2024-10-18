Екатерина в городе: как найти бесплатный сет от Суши Фишка?



Суши в Архангельске



Каждую неделю в Архангельске происходит нечто интригующее.

Администратор Екатерина из “Суши Фишка” берёт с собой пару свежих сетов, заряжает улыбку — и отправляется в одно из самых узнаваемых мест города. Это может быть парк, набережная, исторический уголок или просто атмосферная точка, где приятно остановиться и сфотографироваться. Что дальше? Она выкладывает фото в соцсетях — и начинается охота!

❗️Первый подписчик, который найдёт Екатерину и назовёт кодовое слово — получает бесплатный сет.Никаких розыгрышей, никаких случайностей. Только внимание, скорость и немного везения.

Как это работает?

Следи за нашими постами — Екатерина публикует фото с локацией. Угадывай место — иногда это легко, иногда нужна смекалка. Приходи, скажи кодовое слово — и забирай сет 🎁

Почему мы это делаем?



Проект «С Фишкой в город» — это способ быть ближе, радовать неожиданные встречи, общаться вживую и превращать обычный день в повод для улыбки. Мы не просто хотим, чтобы вы могли заказать суши в Архангельске — мы хотим подарить вам эмоции.Проект «С Фишкой в город» — это способ быть ближе, радовать неожиданные встречи, общаться вживую и превращать обычный день в повод для улыбки.

Что дальше?

Следующая вылазка уже в эту пятницу. Следи за лентой — и может быть, именно ты найдёшь Екатерину первым.

А если найдёшь её три раза подряд — мы приготовили особый приз 🎁