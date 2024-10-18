Меню
На главную
Меню
Акции
NEW
Мидии под сырно-чесночным соусом
197 г
Состав: Мидии, сырная шапочка, чеснок, соус Унаги. кунжут, паприка молотая
499 ₽
Сет Полный Дзен
668 г
24 шт. Состав: Филадельфия фитнес, Цезарь криспи, Запеченный лосось гриль
1 249 ₽
NEW
Сет Ролл - Мания
984 г
32 шт. Состав: Лава лайт (в состав соуса Лава входит креветка), Изи хот, Индиго темпура, Барбекю
1 299 ₽
Миллионер
490 г
16 шт. Состав: Филадельфия лайт 0.5 порц, Лава лайт 0.5 порц (в состав соуса Лава входит креветка), Запеченный с мидиями
499 ₽
NEW
Каникулы кончились
717 г
Состав: Филадельфия лайт, Барбекю, Запеченный с дымком
1 199 ₽
NEW
Веган
Овощные палочки
150 г
Состав: Морковь, огурец, болгарский перец
199 ₽
NEW
Сет Мегаполис
1627 г
56 шт. Состав: Цезарь криспи, Запеченный Манго лайт, Запеченный Кани кранч, Дон Бекон, Чикен с соусом Гриль, Чеддер криспи, Лава лайт
1 699 ₽
Сет Олигарх
757 г
24 шт. Состав: Дуэт, Изи хот, Запеченный с дымком
999 ₽
NEW
Сет Цвета Лета
762 г
24 шт. Состав: Запеченный с дымком, Запеченный с мидиями, Барбекю
1 099 ₽
NEW
Роллдог с курицей
340 г
Состав: Рис, нори, помидор, сливочный сыр, снежный краб, майонез, курица варено-копченая, соус Фирменный, соус Спайси, лук кранч, салат листовой, кляр, сухари панко
399 ₽
NEW
Барбекю
227 г
Состав: Рис, нори, сливочный сыр, креветка в кляре, соус бургер, соус унаги, зеленый лук, воздушный рис, паприка молотая
499 ₽
NEW
Роллдог с лососем
322 г
Состав: Рис, нори, помидор, сливочный сыр, снежный краб, майонез, лосось, зеленый лук, соус Фирменный, кунжут, салат листовой, кляр, сухари панко
499 ₽
NEW
Твистер с курицей
227 г
Состав: Лепешка тортилья, сливочный сыр, курица варено-копченая, огурец, помидор, салат лист, соус Бургер
399 ₽
NEW
Запеченный с дымком
270 г
Состав: Рис, нори, сливочный сыр, огурец. курица варено-копченая, сырная шапка, паприка молотая, соус с дымком
399 ₽
NEW
Эби Бум
245 г
Состав: Рис, нори, сливочный сыр, креветки в кляре, огурец, соус Манго - Чили, лепестки миндаля
449 ₽